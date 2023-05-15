RT и МВД отмечают пятилетие совместного проекта «Не один на один»

В июне этого года совместному проекту RT и МВД «Не один на один», в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства, исполняется пять лет. Он был запущен после публикации серии материалов о бюрократических проволочках, с которыми пришлось столкнуться людям, желающим оформить документы. Через несколько месяцев работы проекта президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Принятые в рамках этого документа указы существенно упростили процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию. Итоги работы проекта за пять лет — в материале RT.

РИА Новости

© Сергей Батурин

МВД и телеканал RT запустили совместный проект «Не один на один» по оказанию помощи соотечественникам в приобретении российского гражданства 19 июня 2018 года. Идея его создания принадлежала официальному представителю МВД России Ирине Волк и нашла полную поддержку у главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Целью проекта было заявлено информирование широкой аудитории о порядке прохождения различных миграционных процедур, их сроках и необходимых документах.

До этого RT опубликовал несколько историй граждан, которые имели право на упрощённый порядок оформления российских паспортов, но не могли их получить из-за бюрократических проволочек.

Самым вопиющим случаем стала история 82-летней блокадницы Клавдии Мальцевой, которой, несмотря на наличие оснований, пришлось доказывать своё право на получение российского гражданства. Женщина родилась в Ленинграде, пережила блокаду, а в начале 1980-х годов переехала вместе с мужем, морским офицером, в Донецк.

© RT

В 2014 году после начала боевых действий на юго-востоке Украины Клавдия Викторовна ходила на работу под артобстрелами, пока родственники не забрали её в Москву. Здесь она попыталась подать документы на оформление российского гражданства, но получила отказ из-за ветхости свидетельства о рождении. После того как семья сделала свидетельство о рождении нового типа, оказалось, что такой документ тоже не подходит, так как в нём не указано место рождения. В третий раз блокаднице отказали из-за того, что в переводе документов с украинского языка на русский пропустили точку. Каждый раз пожилой женщине приходилось ездить, чтобы подать документы, в миграционный центр Сахарово, расположенный в 50 км от МКАД. После запроса RT в МВД и публикации истории Клавдии Викторовны паспорт ей выдали в течение нескольких недель. Тогда же был дан старт совместному проекту «Не один на один».

«Проект «Не один на один» — яркий пример конструктивного взаимодействия Министерства внутренних дел с медиасообществом. За пять лет он доказал свою эффективность и востребованность. Когда журналисты RT сообщают нам очередную историю о человеке, попавшем в сложную ситуацию, мы делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь в самый короткий срок. Совместными усилиями нам удалось оказать содействие более чем 170 гражданам. Мы не только выдали им необходимые документы, но и вернули им веру в справедливость. Искренне благодарю коллектив RT за неравнодушие и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что за пять лет работы проекта в редакцию обратились порядка 180 граждан, столкнувшихся с проблемами при оформлении гражданства РФ.

«Благодаря содействию Главного управления по вопросам миграции МВД России было выдано 73 паспорта РФ, а также более 100 разрешительных документов (разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство участника госпрограммы переселения соотечественников)», — рассказала Ирина Волк.

В некоторых исключительных случаях, когда героям нашего проекта по состоянию здоровья, в силу преклонного возраста или ошибок в документах требуется срочная помощь, которую не удаётся оказать оперативно из-за определённых законодательных процедур, на помощь приходит руководство Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Так, благодаря непосредственному участию начальника ГУВМ МВД РФ Валентины Казаковой тяжелобольная девочка из Казахстана Наташа Долженкова и её мама получили российские паспорта. Документы им были необходимы, чтобы государство предоставило Наташе жизненно важные для неё дорогостоящие лекарства, приобрести самостоятельно которые семья не могла.

Под личный контроль Валентина Казакова также взяла историю пострадавшего в одесском Доме профсоюзов Юрия Диденко и его семьи. Супруги долгое время не могли оформить российское гражданство. Сначала не хватало архивных справок, затем выяснилось, что название населённого пункта, где родилась супруга Юрия Оксана, пишется в разных документах по-разному, что также было препятствием для получения гражданства. Начальник ГУВМ МВД лично посодействовала Диденко в выдаче паспортов РФ в кратчайшие сроки.

«Облегчить судьбу соотечественников»

Через несколько месяцев после старта проекта, в октябре 2018 года, главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о совместной работе с МВД на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. На мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

«Мы на Russia Today запустили проект, он называется «Не один на один». В рамках этого проекта мы договорились с МВД (за что я им очень благодарна: они мгновенно пошли навстречу и решают проблемы просто молниеносно) и вместе с ними находим способ как можно быстрее дать российское гражданство или хотя бы вид на жительство или как-то иначе облегчить судьбу приехавших сюда наших соотечественников — и с Украины, и из других стран. Потому что я считаю (и коллеги из МВД меня поддержали), что не делать этого просто стыдно. Мы много сейчас можем говорить (и демография России это подразумевает) о том, что мы должны приветствовать людей, приезжающих к нам, так как экономически это было бы целесообразно. Но если говорить о беженцах с Донбасса, так уж это просто человеческий вопрос — вопрос гуманизма», — подчеркнула Симоньян.

В интервью СМИ главред RT также отметила, что несколько раз обсуждала с президентом РФ вопрос возвращения соотечественников в Россию, в том числе беженцев из Донбасса. В качестве примера она приводила ситуацию с выдачей российского гражданства по упрощённой процедуре абхазам в начале 2000-х годов.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Выступая на конгрессе, Владимир Путин сообщил об утверждении новой редакции Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы.

«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», — заявил президент.

Упрощённый порядок

Следом за публикацией новой концепции миграционной политики был принят ряд законопроектов, которые позволили значительно упростить порядок получения гражданства сразу нескольким категориям граждан.

Так, в апреле 2019 года президентом были подписаны указы №183 и №187, согласно которым право на подачу заявлений о приёме в гражданство получили граждане Украины, лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие в ДНР и ЛНР, а также в Республике Крым и городе Севастополе.

После принятия этих документов многие герои проекта «Не один на один», которые находились на территории этих республик и не могли получить российское гражданство, смогли оформить его в кратчайшие сроки.

В частности, уроженка Украинской ССР Екатерина Асташкина, бежавшая от войны в Донбассе, пять лет не могла оформить документы себе и несовершеннолетнему сыну. Женщине выдали разрешение на временное проживание (РВП) и приняли документы на вид на жительство (ВНЖ) в рамках апрельских указов президента, и в ноябре 2019 года Асташкина получила российское гражданство.

Другая героиня проекта — жительница Крыма Алиса Сидорова — несколько лет не могла доказать чиновникам своё право на оформление гражданства в упрощённом порядке. Российский паспорт ей выдали на основании указа №187.

В мае 2022 года право на упрощённый порядок приобретения российского гражданства получили жители Запорожской и Херсонской областей, а в июле того же года в указы №183 и №187 были внесены изменения, согласно которым заявление о приёме в гражданство в упрощённом порядке теперь могут подать все жители Украины, а также ДНР и ЛНР.

Принятие законодательных инициатив, касающихся граждан Украины, существенно сократило поток обращений в проект.

Либерализация законов

МВД также не оставило без внимания другие категории иностранных граждан. Так, вступил в силу закон, согласно которому иностранцы, родившиеся в РСФСР, и бывшие советские граждане могут получать ВНЖ, минуя стадию оформления РВП. Нововведение также коснулось носителей русского языка, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, тех, кто очно окончил российский государственный вуз с отличием, и других категорий граждан.

При этом если раньше ВНЖ выдавался на пять лет, то с 2019 года он стал бессрочным.

Расширился также список граждан, которые могут получить РВП без квоты. В него включили украинцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, признанных беженцами, специалистов, получивших образование в российских государственных вузах, и другие категории лиц.

Вместе с тем сроки рассмотрения заявлений о выдаче РВП сократились с шести месяцев до четырёх.

Упрощение миграционных процедур позволило многим героям проекта получить гражданство гораздо быстрее. Так, уроженец Одессы Алексей Алёшин, несмотря на наличие оснований для упрощённого порядка оформления гражданства, получить его не мог из-за отсутствия архивных документов. Изменения в миграционном законодательстве позволили Алёшину приобрести ВНЖ и гражданство по упрощённой процедуре в качестве высококвалифицированного специалиста.

В МВД также уделили внимание ещё одной проблеме. В редакцию RT неоднократно обращались граждане, которым выдавали российские паспорта, а через некоторое время документы признавались недействительными. Госдума приняла законопроект, по которому граждане, получившие российские паспорта до 1 января 2010 года с нарушением, могут в упрощённом порядке приобрести российское гражданство до 1 января 2025 года.

Благодаря принятому законопроекту изъятые российские паспорта вернули сразу двум героиням проекта — жительницам Краснодарского края Людмиле Белкиной и многодетной матери Гоар Саркисян.

Возможность обратиться за российским гражданством также получили все иностранные граждане, заключившие контракты о прохождении военной службы. Соответствующий указ был подписан президентом РФ в сентябре 2022 года, а ещё через месяц Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей корректировки миграционного законодательства, отметив, что эта сфера является очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.