Бывшая жительница Донецка стала гражданкой России после запроса RT

Героиня публикаций RT 30-летняя Екатерина Асташкина, бежавшая от войны в Донбассе, получила российское гражданство. Женщина приехала в Россию в августе 2014 года, будучи беременной. Её дом в Донецке находился недалеко от аэропорта, где велись активные боевые действия. В течение нескольких лет Асташкиной не удавалось легализоваться в России. В итоге женщина обратилась в проект «Не один на один». После запроса RT в руководстве МВД РФ взяли оформление документов Асташкиной на контроль.

© Фото из личного архива / РИА Новости

30-летняя Екатерина Асташкина, переехавшая в 2014 году из Донецка в подмосковную Балашиху, получила российский паспорт. Документы оформили также на её несовершеннолетнего сына Владимира. Об этом женщина рассказала в разговоре с RT.

«Паспорт получила быстро и без проблем. Сына тоже вписали в документ и сразу поставили штамп о российском гражданстве на его свидетельство о рождении. Благодаря вам во многом у меня получилось сдать документы на разрешение на временное проживание (РВП) и подать документы на гражданство», — говорит Екатерина.

Однако, по словам женщины, долгожданное получение гражданства было омрачено трагическим событием. В Донецке у Екатерины умерла мама.

«Я очень спешила, — вспоминает женщина. — Хотела поскорей получить паспорт, чтобы забрать маму и она могла бы на основании моих документов тоже легально пребывать в России, получить полис и квалифицированную медицинскую помощь, а затем и российское гражданство. Но я немножко не успела».

В мае Асташкина сдала документы на гражданство и выехала на машине в Донецк. Однако через два дня после того, как она добралась до дома, её мать умерла.

«Из-за затянувшегося процесса оформления документов я не могла должным образом быть с мамой, — рассказывает Екатерина. — Не хотелось прерывать регистрацию, которую так сложно получить, денег не было на эту длительную поездку до Донецка и обратно: на автобусе это почти 23 часа в одну сторону. И везти её, не оформив документы, не имело смысла, так как лечить её бы здесь не стали без медполиса».

По словам женщины, она спешила получить документы, водительские права, чтобы везти маму из Донецка в Москву не на автобусе, а на машине. Однако, не доехав до дома приблизительно 100 км, Екатерина попала в аварию. На похоронах матери она была в гипсе и на костылях.

«Мама всегда нас поддерживала, очень хотела, чтобы у нас всё получилось с документами. Будем жить с памятью о ней, работать, растить деток», — говорит женщина.

Сейчас, получив паспорт, Екатерина пытается устроиться на работу, чтобы расплатиться с долгами, образовавшимися после похорон и аварии. Пока что работает только её муж, но зарплата низкая, а оплачивать приходится съёмное жилье, детский сад четырёхлетнего сына Володи, кредит за автомобиль.

«Конечно, это мечты, но я хотела бы пойти работать в Следственный комитет, в отдел по контролю за выполнением должностных обязательств или в организацию по защите прав мигрантов. Заработать на своё жильё, родить ещё дочку», — делится планами Асташкина.

Екатерина родилась в городе Комсомольском Донецкой области в 1989 году. Её родители переехали на Украину из Магадана в конце 80-х годов. Асташкина училась на товароведа в Комсомольском индустриальном техникуме, закончила Донецкое училище культуры и в должности администратора одного из донецких театров ездила с гастролями по Западной Украине.

После начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году она, будучи беременной, уехала в Россию к родственникам и через несколько месяцев родила сына. С отцом ребёнка женщина развелась и вышла замуж за россиянина. Нынешний муж хотел усыновить мальчика, но его отец, проживающий на Украине, не желает отказываться от родительских прав, из-за чего с оформлением документов на ребёнка возникли проблемы.

Во время оформления разрешения на временное проживание в миграционном управлении ей отказали в регистрации ребёнка. Якобы понадобилось доказать, что сын действительно является ей родным. Затем женщина не могла оформить вид на жительство из-за нехватки средств, чтобы подтвердить доход.

После запроса RT в МВД к решению проблемы подключилось Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Женщине выдали РВП и приняли документы на ВНЖ в рамках апрельских указов президента №183 и 187, касающихся упрощения процесса оформления гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В ноябре Асташкина получила российское гражданство.