Обратившийся в проект «Не один на один» уроженец Одессы получил российское гражданство

Герою публикаций RT из Москвы, 51-летнему Алексею Алёшину, выдали российский паспорт. В 2018 году вместе с женой и двумя детьми он переехал с Украины в Россию. Но вскоре выяснилось, что, несмотря на наличие оснований для упрощённого порядка оформления гражданства РФ, реализовать это право у Алёшина не получится из-за отсутствия архивных документов. После запроса RT в МВД мужчине помогли с разрешением на временное проживание. Позже он смог подать документы на ВНЖ, а через полгода получил российский паспорт.

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51-летний уроженец Одессы Алексей Алёшин, который несколько лет не мог доказать своё право на упрощённый порядок получения российского паспорта, стал гражданином РФ.

«Я наконец-то принял присягу и очень счастлив, — рассказывает Алёшин. — Выучил её наизусть много лет назад, так как давно мечтал стать гражданином Российской Федерации. После этого мне выдали паспорт. Я уже сделал регистрацию. Очень благодарен вам за помощь в получении разрешения на временное проживание. Это сразу отсекло взносы за патент, и появилась возможность пойти по лесенке к гражданству. Правда, вид на жительство мне выдали как высококвалифицированному специалисту, а затем уже гражданство, но я всё время чувствовал вашу поддержку».

Ранее российский паспорт получила жена Алексея.

Переехал по идейным соображениям

Алексей Алёшин родился в Одессе. Его бабушка преподавала в Одесском педагогическом университете, читала спецкурсы по древнерусской литературе и вела курсы повышения квалификации школьных учителей русского языка. Родители Алёшина также посвятили свою жизнь изучению филологии.

Сам Алексей изучал физику в Одесском государственном университете. Защитил кандидатскую диссертацию, а затем остался работать в вузе заведующим кафедрой системного программного обеспечения и технологий дистанционного обучения.

В 2018 году Алёшин вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми переехал жить в Россию. По словам мужчины, он принял это решение «по идейным соображениям».

«Не по программе переселения соотечественников, не как беженец или политически преследуемый человек. В российском консульстве, куда я обращался за консультацией, мне сказали, что родившиеся на территории СССР могут получить российское гражданство очень легко», — рассказывал Алёшин RT.

Семья поселилась в Москве. Алексей устроился на работу заместителем главного редактора двуязычного научно-технического журнала «Наноиндустрия».

Чтобы начать процесс оформления гражданства, семья несколько раз подавала заявления на РВП по квоте, но получала отказы. Тогда жена Алексея собрала документы и смогла доказать родство с дедушкой, который служил на территории России. Это позволило ей пойти по программе носителя русского языка. У Алексея не получилось достать требуемые справки. Несмотря на то, что его дед родился в Орловской области, архивных записей об этом не сохранилось.

Алексей нашёл наградной лист деда, его свидетельство о рождении, но и этого было недостаточно для подачи документов.

Ему также не удалось оформить ВНЖ в упрощённом порядке. На это он имел право как иностранный гражданин, проработавший в России не менее шести месяцев по профессии, включённой в перечень, утверждённый приказом Минтруда России от 25 ноября 2019 года №734н.

Однако в Минтруде России ему пояснили, что его должность — «заместитель главного редактора» — не входит в перечень. В списке есть только профессия «редактор». Соответственно, заявление у него в очередной раз не приняли.

РВП было получено не зря

В сентябре 2020 года Алёшин обратился в проект «Не один на один». После запроса RT в МВД ему выделили квоты и он получил РВП. Впрочем, для него это был самый долгий путь к получению гражданства, поэтому он переоформил в трудовой книжке свою должность на ту, что есть в перечне Минтруда. После того как в новой должности он отработал полгода, у него появилась возможность в упрощённом порядке получить ВНЖ. Документ Алексею выдали в августе 2021 года.

Как ранее отмечал Алёшин, РВП им было получено не зря, так как освободило его от ежемесячной оплаты трудового патента.

«Период двойного налогообложения закончился, — объяснял RT мужчина. — До этого я платил и за патент, и 13% НДФЛ. Соответственно, было двойное налогообложение, которое налоговая должна компенсировать, но каждый раз с выплатами были проблемы. По разным причинам ведомство задерживало или вовсе не перечисляло работодателю сумму, которая накапливалась в результате уплаты по патенту. В итоге из трёх лет, что я работаю, компенсацию я получил лишь за один год. С получением РВП эта проблема отпала сама собой».