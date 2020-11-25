Уроженец Одессы получил РВП после запроса RT

Герой публикации RT Алексей Алёшин, два года пытавшийся подать документы на российское гражданство, получил разрешение на временное проживание в стране. После запроса RT его пригласили в миграционное управление и выделили квоту. Правда, из-за отсутствия иных оснований для получения гражданства по упрощённой процедуре ему пришлось формально перейти с поста заместителя главного редактора на должность редактора, так как эта профессия включена в перечень Минтруда и позволяет получить паспорт в упрощённом порядке. В марте 2021 года Алёшин сможет оформить вид на жительство, а затем подать заявление на паспорт.

© Фото из личного архива Алексея Алёшина

50-летний уроженец Одессы Алексей Алёшин, которому после запроса RT была выделена квота на оформление разрешения на временное проживание (РВП) в России, на днях получил документ.

«В сентябре я подал документы на РВП по квоте, и в конце октября решение по мне было принято. На прошлой неделе я забрал документ», — рассказал Алексей.

«Первый шаг на пути к гражданству сделан, это очень важно. Благодаря вам всё счастливым образом свершилось. Ещё раз благодарю за помощь. После того как запрыгнешь на первую ступеньку, бег по остальным уже легче», — добавил Алёшин.

Он также отметил, что из-за отсутствия оснований для получения российского гражданства в упрощённом порядке ему пришлось договориться с отделом кадров на своей работе и переоформить свою должность в трудовой книжке с «заместителя главного редактора» на «редактора», поскольку именно эта профессия включена в перечень, утверждённый приказом Минтруда России от 25 ноября 2019 года №734н.

Иностранный гражданин, проработавший в РФ не меньше полугода по профессии из этого списка, имеет право подавать документы на российский паспорт по упрощённой процедуре.

«В марте следующего года истечёт шесть месяцев моей работы в должности «редактор», и я смогу подать документы на вид на жительство. К осени, если всё удачно сложится, получу паспорт. Но главное, что всё сдвинулось с мёртвой точки», — признался Алёшин.

Нет оснований

Как ранее писал RT, Алексей Алёшин родился в Одессе. Его бабушка — кандидат филологических наук, несколько десятилетий преподавала в Одесском педагогическом университете. Читала спецкурсы по древнерусской литературе, вела курсы повышения квалификации школьных учителей русского языка. Отец и мать тоже филологи.

Дед родился в Орловской области, воевал в составе советской армии, получил медаль «За отвагу».

У самого Алексея высшее образование по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков». Работал заведующим кафедрой системного программного обеспечения и технологий дистанционного обучения в переименованном к тому времени Одесском национальном университете имени Мечникова. Защитил кандидатскую диссертацию и свободно владеет тремя языками.

В 2018 году Алексей вместе с женой и двумя детьми переехал с Украины в Россию. Семья обосновалась в Москве. Он устроился на работу заместителем главного редактора двуязычного научно-технического журнала «Наноиндустрия».

Вместе с супругой Алёшин несколько раз подавал заявление на выделение квоты для получения РВП, так как других оснований прохождения упрощённой процедуры оформления гражданства не было. Но каждый раз им приходил отрицательный ответ.

В частности, наличие свидетельства о рождении дедушки, а также его наградной лист не были приняты в миграционной службе. По словам Алёшина, это обосновали тем, что такие документы не являются «свидетельством связи ментальной, культурно-духовно-бытовой».

Информации о жизни деда в архивах Орловской области не сохранилось, поэтому у Алёшина не принимали документы.

Между тем жена Алексея смогла собрать в архиве информацию о своём дедушке и вместе с детьми получила вид на жительство как носитель русского языка.

Алексей написал письмо в проект «Не один на один». После запроса RT в МВД России Алёшину выделили квоту на получение РВП. Однако, по словам Алексея, это самый долгий путь к получению гражданства, поэтому он переоформил должность в трудовой книжке, чтобы иметь возможность уже через полгода подать документы на ВНЖ.

В разговоре с RT Алёшин выразил мнение, что правила получения РВП устарели и законодательство в этой сфере необходимо совершенствовать.

«Те, кто хотят работать, работают по патенту, остальные же вынужденно проходят две ступени получения гражданства, — объяснил Алексей. — Хотя, конечно, государству данная процедура приносит немалые деньги. Правильнее было бы расширить список оснований для получения гражданства. В частности, чтобы желание стать гражданином России было достаточным основанием для оформления паспорта. Хорошо, что такие истории, как моя, становятся известными. Надеюсь, это подтолкнёт к изменению законов в России в области миграционного законодательства, чтобы миллионам людей стало легче осуществить свою мечту».