Уроженцу Одессы из семьи филологов выделили квоту на РВП после запроса RT

Гражданин Украины 50-летний Алексей Алёшин два года не может получить право оформить гражданство РФ в упрощённом порядке. Более того, мужчина даже не мог получить квоту для оформления разрешения на временное проживание. Он родился в Одессе в семье филологов, свободно владеет тремя языками, в том числе русским. Его дед родился в Орловской области и воевал в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны, однако информации о том, что он проживал на территории РСФСР, не сохранилось. Таким образом, формальных оснований для получения паспорта РФ по ускоренной процедуре у Алёшина нет. После запроса RT Алёшину выделили квоту.

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Алексей Алёшин родился в Одессе в 1970 году. Его бабушка была кандидатом филологический наук, доцентом, несколько десятилетий работала в Одесском педагогическом университете, читала спецкурсы по древнерусской литературе и вела курсы повышения квалификации школьных учителей русского языка, специализировалась на изучении творчества Ивана Сергеевича Тургенева. Отец — филолог английского языка, работает профессиональным проводчиком. Мать — тоже филолог.

Алёшин окончил Одесский государственный университет по специальности физика полупроводников и диэлектриков. Поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, работал заведующим кафедрой системного программного обеспечения и технологий дистанционного обучения в переименованном к тому времени Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. Свободно владеет тремя языками.

В 2018 году вместе с женой и двумя детьми (7 и 9 лет) переехал жить в Москву.

«Я переехал по идейным соображениям, — рассказывает Алёшин. — Не по программе переселения соотечественников, не как беженец или политически преследуемый человек. В российском консульстве, куда я обращался за консультацией, мне сказали, что родившиеся на территории СССР могут получить российское гражданство очень легко».

Пришлось ездить восемь раз

В Москве Алёшин работает заместителем главного редактора двуязычного научно-технического журнала «Наноиндустрия».

«Чтобы устроиться на эту работу, я прошёл довольно серьёзный конкурс, — вспоминает мужчина. — Сдавал четыре экзамена: русский устно и письменно, английский устно и письменно. Когда меня взяли в штат, я переехал из Одессы в Москву. То есть не на пустое место, а на конкретную работу. Теоретически я могу копать и землю. Может быть, даже успешно, но хотелось трудиться в рамках профессиональных компетенций».

По словам Алёшина, только чтобы получить трудовой патент, ему пришлось ездить в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве, восемь раз.

Несколько отказов

Сначала Алексей вместе с женой несколько раз подавали документы на получение квоты для оформления разрешения на временной проживание (РВП). Однако ни разу не увидели свои фамилии в списках.

«Даже по теории вероятности шансы на получение квоты чрезвычайно малы, так как в год в Москве выдаётся порядка 375 тыс. патентов иностранным гражданам, тогда как квот всего 2 тыс.», — объясняет Алёшин.

Жене Алексея удалось начать процесс оформления российского гражданства как носителю русского языка. Она смогла документально подтвердить, что её дедушка родился и служил на территории России перед тем, как уехал на Украину. Она уже получила вид на жительство (ВНЖ), куда вписали двух несовершеннолетних детей.

У Алексея документы по этой программе не приняли. Несмотря на то, что его дед родился в Орловской области, сведений о его дальнейшей жизни в архивах найти не удалось.

«Есть свидетельство о рождении, но в архивах Орловской области сведений о его жизни не сохранились, а трудовая книжка начинается с записи о поступлении на работу в Одессе на стекольный завод в 1932 году. О тех 17 годах жизни в селе Горбуново сведений нет. В общем подать на получение статуса я не смог», — говорит Алёшин.

Получив отказ, Алексей нашёл наградной лист деда и повторно обратился в миграционной управление.

«Дед награждался медалью «За отвагу» за бой под городом Наасдорф, — рассказывает мужчина. — Я спросил, не может ли это быть основанием, ведь дедушка воевал в составе советской армии, сведения о подразделении содержатся в наградном листе. Мне было отказано по той причине, что медаль получена за бои не на территории современной Российской Федерации, поэтому свидетельством связи ментальной, культурно-духовно-бытовой не является».

В третий раз Алёшину отказали, когда он пытался получить ВНЖ как иностранный гражданин, проработавший в России не менее шести месяцев по профессии, включённой в перечень, утверждённый приказом Минтруда России от 25 ноября 2019 года №734н.

Такие граждане имеют право на упрощённый порядок оформления российского паспорта.

«Моя должность согласно трудовой книжке — заместитель главного редактора, а в перечне есть профессия редактор, — объясняет Алёшин. — В Минтруде России мне пояснили, что это разные профессии, следовательно, я не могу претендовать на гражданство РФ в упрощённом порядке».

«Лучше синица в руке»

RT обратился в МВД России с просьбой посодействовать Алёшину в получении гражданства. После этого с ним связались и пригласили повторно подать все имеющиеся документы.

«У меня взяли все документы для подачи по носителю русского языка, но так и не перезвонили. Видимо, всё же нужна бумажка о том, что дедушка жил на территории России, а не только родился», — говорит Алексей.

Как пояснили RT в ведомстве, для приобретения гражданства РФ иностранному гражданину необходимо иметь ВНЖ. До получения ВНЖ иностранный гражданин обязан прожить в России не менее одного года на основании РВП. РВП иностранному гражданину может быть выдано в пределах квоты, утверждённой правительством РФ, если нет оснований для выдачи документа без учёта квоты.

«Принимая во внимание изложенные в обращении обстоятельства, в ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо о рассмотрении вопроса возможного отнесения Алёшина А.Н. к категории носителя русского языка с последующей выдачей ему вида на жительство в Российской Федерации, при отсутствии оснований — приёме к рассмотрению заявления о выдаче разрешения на временное проживание в пределах квоты, утвержденной правительством Российской Федерации для г. Москвы на 2020 год», — сообщили в ведомстве.

На днях стало известно, что квота Алёшину была выделена. Однако, по его словам, для него это самый долгий путь к получению российского паспорта.

Мужчина намерен переоформить должность в трудовой книжке на редактора и повторно подать документы на ВНЖ.

«РВП мне не помешает, так как всякое может случиться, — говорит Алёшин. — Может, через месяц выйдет новый перечень, где уже и профессии «редактор» не будет. Лучше синица в руке. Чиновников часто называют бездушными. Я так не считаю. Они придерживаются инструкций, законов и предписаний, принятых на законодательном уровне, и я лишь один из сотен тысяч людей, проходящих перед ними. Я не могу и не хочу просить их о поблажках. Я лишь хочу обратить внимание на то, что законы нужно улучшать, чтобы появлялись новые послушные механизмы бюрократической машины».