Уроженцу Одессы, обратившемуся в проект «Не один на один», выдали вид на жительство

Герой публикаций RT 51-летний Алексей Алёшин получил российский вид на жительство. До обращения в проект «Не один на один» уроженец Одессы два года безуспешно пытался начать процесс приобретения гражданства. Сперва выяснилось, что он не имеет права на упрощённый порядок оформления документов, затем ему отказали в выдаче квоты. При этом дед Алёшина родился в Орловской области, родители и бабушка — русские филологи, а сам он кандидат физических наук и свободно владеет тремя языками, в том числе русским. После запроса RT в МВД мужчине оказывают содействие в получении гражданства РФ.

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Уроженцу Одессы Алексею Алёшину, который почти три года пытается стать российским гражданином, выдали вид на жительство (ВНЖ). В марте он подал заявление на получение документа, и через четыре месяца его оформили. Несмотря на то что ВНЖ был одобрен ещё в июле, уведомление об этом на сайте проверки готовности документов появилось лишь на днях.

В начале августа у Алёшина закончился трудовой договор — мужчина работает заместителем редактора в научно-техническом журнале. Продлевать его, имея на руках разрешение на временное проживание (РВП), он не стал.

«Пока у меня был РВП, со мной могли заключить на работе только срочный трудовой договор, а с ВНЖ оформляют бессрочный, поэтому с начала августа пришлось побыть безработным, поскольку я решил дождаться документа, — объясняет Алексей. — Теперь сделаю регистрацию и повторно устроюсь на свою работу уже как резидент. А потом подам заявление на приобретение гражданства. Цель уже близко, осталось три-четыре месяца — и получу российский паспорт».

Не было подтверждающих документов

Алексей Алёшин обратился в проект RT «Не один на один» в сентябре 2020 года. Мужчина рассказал, что родился в Одессе. Его бабушка была кандидатом филологических наук, читала спецкурсы по древнерусской литературе и вела занятия по повышению квалификации школьных учителей русского языка. Родители Алёшина тоже филологи.

Сам Алексей имеет высшее образование, кандидатскую степень и свободно владеет тремя языками. В Одессе он работал заведующим кафедрой системного программного обеспечения и технологий дистанционного обучения в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.

Вместе со своей семьёй, женой и двумя детьми мужчина переехал в Россию в 2018 году — его пригласили в Москву на должность заместителя главного редактора в научно-техническом журнале.

Чтобы трудоустроиться, Алёшин прошёл конкурс — сдал четыре экзамена по русскому и английскому языкам.

Перед поездкой он обращался к представителям российского консульства, которые заверяли его, что получить гражданство РФ ему будет легко, однако на деле всё оказалось иначе. За одним лишь трудовым патентом Алексею пришлось ездить в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве, восемь раз.

Алёшины пытались подать документы на получение РВП по квоте, но ни разу не увидели себя в списках. Затем жене Алексея удалось получить статус носителя русского языка, так как у неё были доказательства, что её дедушка родился и служил на территории России. У Алексея подтверждающих документов не было, хотя его дед родился в Орловской области и воевал в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

В третий раз Алёшин подавал заявление на ВНЖ в упрощённом порядке как иностранный гражданин, проработавший в России не менее шести месяцев по профессии, включённой в перечень, утверждённый приказов Минтруда России от 25 ноября 2019 года №734н, но и здесь ничего не получилось.

Его должность в трудовой книжке не совпадала с указанной в перечне, а в Минтруде ему пояснили, что «заместитель главного редактора» и «редактор» — разные профессии.

РВП получено не зря

После запроса RT в МВД Алёшина пригласили в миграционное ведомство и помогли получить РВП по квоте. Вместе с этим мужчина договорился со своим работодателем об изменении должности с «заместителя главного редактора» на «редактора», чтобы у него появилась возможность подать документы на ВНЖ в упрощённом порядке по приказу Минтруда.

В марте этого года он отработал полгода в новой должности и у него приняли заявление на ВНЖ.

«Может показаться, что РВП было получено зря, но это не так, — говорит Алексей. — Как только я его получил, благодаря вашим стараниям, я перестал платить за патент, поэтому период двойного налогообложения закончился. До этого я платил и за патент, и 13% НДФЛ. Соответственно, было двойное налогообложение, которое налоговая должна компенсировать, но каждый раз с выплатами были проблемы. По разным причинам ведомство задерживало или вовсе не перечисляло работодателю сумму, которая накапливалась в результате уплаты по патенту. В итоге из трёх лет, что я работаю, компенсацию я получил лишь за один год. С получением РВП эта проблема отпала сама собой».