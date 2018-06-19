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19 июня 2018
RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам за рубежом
RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину. Решение о сотрудничестве было принято после публикации в рамках проекта RT «Не один на один» ряда материалов.
  • РИА Новости

Так, на сайте телеканала вышли статьи о 82-летней блокаднице Клавдии Мальцевой, которой в течение года пришлось доказывать право на получение российского паспорта в общем порядке, несмотря на наличие у неё льготного статуса. Лишь после вмешательства генерал-майора полиции Ольги Кирилловой выяснилось, что Мальцева имеет право на получение гражданства России в ускоренном порядке.

Елена Азимова, 86-летняя уроженка Иркутской области, 30 лет проработала в СССР военным медиком, а в 1983 году переехала в Молдавию. Полтора года назад она вернулась в Россию, но получить гражданство по упрощённой форме не смогла.

Эти случаи далеко не единственные. RT продолжит искать соотечественников, которые из-за бюрократических проволочек не могут получить российское гражданство и вернуться на родину.

МВД, в свою очередь, окажет максимальную помощь тем, кто столкнулся с проблемами при получении гражданства.

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RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам за рубежом
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Женщина, 30 лет проработавшая в СССР военным медиком, не может получить пенсию в России
22 мая 2018
30 лет проработавшая в России военным медиком женщина не может получить гражданство
19 июня 2018
После публикации RT пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка получила гражданство РФ
19 июня 2018
RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам за рубежом
18 июня 2018
Блокадница Клавдия Мальцева получила паспорт РФ
18 июня 2018
Выжившей в блокадном Ленинграде 82-летней Клавдии Мальцевой выдали российский паспорт
25 мая 2018
Почему живущим за рубежом соотечественникам сложно получить российское гражданство
21 мая 2018
Блокадницу Клавдию Мальцеву поставили в очередь на гражданство
19 мая 2018
82-летняя блокадница получит гражданство РФ в особом порядке после публикации RT
17 мая 2018
В МВД России разъяснили ситуацию с получением гражданства 82-летней блокадницей
17 мая 2018
В МВД России взяли на контроль ситуацию с получением гражданства 82-летней блокадницей
17 мая 2018
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Ваша заявка принята
Спасибо за обращение
Я не робот
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