RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам за рубежом

РИА Новости

Так, на сайте телеканала вышли статьи о 82-летней блокаднице Клавдии Мальцевой, которой в течение года пришлось доказывать право на получение российского паспорта в общем порядке, несмотря на наличие у неё льготного статуса. Лишь после вмешательства генерал-майора полиции Ольги Кирилловой выяснилось, что Мальцева имеет право на получение гражданства России в ускоренном порядке.

Елена Азимова, 86-летняя уроженка Иркутской области, 30 лет проработала в СССР военным медиком, а в 1983 году переехала в Молдавию. Полтора года назад она вернулась в Россию, но получить гражданство по упрощённой форме не смогла.

Эти случаи далеко не единственные. RT продолжит искать соотечественников, которые из-за бюрократических проволочек не могут получить российское гражданство и вернуться на родину.

МВД, в свою очередь, окажет максимальную помощь тем, кто столкнулся с проблемами при получении гражданства.