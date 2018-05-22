«Не дали права жить нормально»: 30 лет проработавшая в России военным медиком женщина не может получить гражданство

После публикации истории 82-летней блокадницы Клавдии Мальцевой, столкнувшейся с проблемой оформления российского гражданства, RT стало известно о похожей ситуации, в которой оказалась пенсионерка из Выборга Елена Азимова. Женщине, которая 30 лет проработала в СССР военным медиком, в том числе на секретных объектах, не выдают паспорт РФ и не выписывают пенсию. Полтора года назад 86-летняя Азимова и её сын вернулись в Россию из Молдавии, где жили с 1983 года. Однако в оформлении документов на гражданство в упрощённом порядке женщине отказали.

Елена Азимова родилась в 1931 году в Иркутской области. После окончания Второй мировой войны её семья переехала в город Выборг Ленинградской области. В 1946 году Азимова поступила в медицинское училище, после окончания которого 18 лет проработала медсестрой в военном госпитале. В 1967 году женщина вместе с братом-военным уехала на Камчатку, в Вилючинск. Там Азимова служила медиком на закрытой базе тихоокеанского флота «Осиное гнездо» — лечила военных моряков.

«В 1960-х там был засекреченный гарнизон закрытого типа с атомными подлодками. Служба там была тяжёлой, условия очень суровыми, — рассказывает RT сын пенсионерки Сергей Азимов. — Военные не имели права покидать территорию базы. Все офицеры и их семьи жили в бараках».

По словам Азимова, после службы на Камчатке многие военные с семьями переселялись в тёплые края.

«Мы тоже с матерью поехали жить в Молдову, входившую тогда в СССР, — вспоминает Сергей. — После распада Союза получили молдавское гражданство. Сейчас, когда социальная и политическая ситуация в Молдове резко ухудшилась, мы решили вернуться на родину — в Выборг. Переехали в январе 2017 года, купили квартиру и стали заниматься оформлением документов».

Иностранка на родине

Как отмечает в беседе с RT Сергей Азимов, спустя полтора года чиновники не без проволочек выдали его матери вид на жительство.

При этом в управлении по миграции в Санкт-Петербурге военному медику в отставке заявили, что получения российского гражданства ей придётся ждать на общих основаниях пять лет, и никаких квот или программ для более быстрой выдачи российского паспорта для неё не предусмотрено.

«Мы с матерью четыре раза ездили в Петербург, а это 130 км только в одну сторону, — вспоминает сын пенсионерки. — Я спрашивал, как получить паспорт на льготных основаниях. Но там говорили, что вариантов нет, и предлагали вернуться через пять лет».

Пытаясь получить гражданство в ускоренном порядке, Азимова безуспешно обращалась за помощью в различные инстанции.

«Да она просто может не дожить до этого времени, — сетует её сын. — Мать сильно переживает из-за того, что в своей родной стране оказалась никому не нужна. Несколько раз после походов к чиновникам вызывали ей скорую. Всё это для неё очень унизительно. Она прожила в Выборге 22 года. И мать, и все её родные служили в Вооружённых силах СССР. Неужели она не заслужила российское гражданство?»

Ошибка в трудовой

Вид на жительство дал Азимовой право получать российскую пенсию. Однако когда в начале мая 2018 года женщина пришла в Пенсионный фонд, выяснилось, что из-за ошибки в трудовой книжке, выданной десятки лет назад, пенсия ей не положена, поскольку в документе неверно указан год рождения.

«Дело в том, что в войну справка о рождении была утеряна, — поясняет RT Сергей Азимов. — Вышло так, что возраст ей определяли немецкие пленные врачи — других вариантов тогда в войну не нашли. Они выдали ей справку, где был указан 1932 год рождения. Спустя много лет, когда мы уезжали из Молдавии на ПМЖ в Россию, местные чиновники сделали запрос в архивы Иркутска. Оказалось, что там сохранились какие-то документы, по которым смогли установить, что мать на самом деле родилась в 1931 году. То есть всю жизнь она прожила с неправильной датой в документах».

В итоге в новых российских документах у Азимовой стоит уже корректная дата рождения, но исправить ошибку в трудовой книжке оказалось невозможно.

«Мы обращались в больницу в Выборге, которая заводила трудовую, — говорит Азимов. — Там только развели руками и сказали, что не могут ничего исправить. Потом обращались в суд, но там нам также отказали. Сейчас мы подали новую жалобу в суд, но результат, очевидно, будет таким же».

В отделе соцзащиты пенсионерке, в свою очередь, отказали в субсидиях на лекарства.

«Мне очень обидно, что моя родная страна вот так забывает своих граждан — военных, которые отдали ей долг сполна, — говорит RT сама Елена Азимова. — Столько лет работы в воинских частях не дали права жить нормально, и в итоге на старости лет я оказалась без копейки».

В пресс-службе Пенсионного фонда России RT пообещали разобраться в проблеме Азимовой и прокомментировать ситуацию позднее.

В МВД России RT заявили, что у Азимовой есть право получения гражданства РФ в упрощённом порядке, и пообещали разобраться в ситуации.

Ранее RT рассказал историю живущей в Москве 82-летней Клавдии Мальцевой, пережившей блокаду Ленинграда и обстрелы Донецка, которая не смогла получить российское гражданство в ускоренном порядке. Уроженка Ленинграда много лет жила с мужем-офицером на Дальнем Востоке, а потом переехала в Донецк. Мальцева стала гражданкой Украины, однако в 2014 году оказалась в зоне военных действий. В 2017 году родственники забрали пенсионерку в Москву, но до сих пор им не удавалось справиться с бюрократическими проволочками и доказать право блокадницы на российское гражданство, а также на пенсию и льготы. После публикации RT дело Клавдии Викторовны взяла под личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.