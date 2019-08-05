«Улучшает положение соотечественников»: как изменится миграционное законодательство в России

Подписанный Владимиром Путиным закон, который вносит изменения в миграционное законодательство, значительно упрощает процедуру получения разрешения на временное проживание и вида на жительство для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства. Согласно поправкам, ВНЖ, ранее выдававшийся сроком на пять лет, теперь стал бессрочным. Также расширился список категорий людей, которым РВП может быть оформлено без предоставления квоты. RT ознакомился с документом и проанализировал, как изменится жизнь тех, кто переезжает в Россию.

Подписанный Владимиром Путиным закон значительно упрощает процедуру оформления разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Документ является ещё одним шагом к либерализации процесса принятия в российское гражданство иностранных граждан. Закон был опубликован 2 августа, а вступит в силу он через три месяца.

Значительные изменения претерпела статья 8 «Постоянное проживание иностранных граждан в РФ» закона №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», касающаяся выдачи вида на жительство.

Как и прежде, иностранный гражданин обязан прожить не менее года по разрешению на временное проживание, а уже потом подавать документы на вид на жительство.

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Однако целому ряду категорий граждан теперь не придётся получать РВП для того, чтобы оформить ВНЖ.

В частности, речь идёт об иностранцах, родившихся в РСФСР и бывших советскими гражданами. Касаются нововведения и несовершеннолетних, чьи родители или опекуны — иностранцы, постоянно проживающие в России.

Упрощённая процедура предусмотрена и для детей, получающих ВНЖ вместе с родителями, и для иностранцев, у которых опекуны или попечители — российские граждане и постоянно проживают в РФ.

Распространяются нововведения и на владеющих определёнными навыками — носителей русского языка, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также окончивших российский государственный вуз в очной форме с отличием. Если же иностранный специалист в течение полугода до обращения за ВНЖ работал в России, то он также может получить вид на жительство без РВП. Однако это касается только тех профессий, представители которых могут получать российские паспорта по упрощённой схеме.

Если российское гражданство человека было по той или иной причине прекращено, то он также имеет право получить вид на жительство по упрощённой процедуре. Это же правило распространяется и на тех, кто начал получать гражданство РФ, но не смог из-за совершения преступления.

Будет право получить вид на жительство без РВП также у тех, кого незаконно депортировали с территории Крымской АССР, или депортировали их детей, или родителей, или дедушек и бабушек.

Также на упрощённый порядок получения ВНЖ могут претендовать граждане, признанные своим государством недееспособными или ограниченными в дееспособности, если их родители являются иностранцами, постоянно проживающими в России или оформляющими ВНЖ, а также те, кто обменял свои советские паспорта на российские до 1 июля 2002 года, но всё равно не получившие гражданство РФ в установленном порядке.

Закон также внёс корректировки сроков, на которые оформляется вид на жительство. Если раньше документ выдавался на пять лет, то теперь он стал бессрочным, из-за чего госпошлина на его оформление выросла с 3500 до 5000 рублей. Однако стоит отметить, что высококвалифицированным специалистам ВНЖ даётся только на срок их работы в России.

Вместе с тем ВНЖ может быть аннулирован, если гражданин непрерывно в течение любых двух лет не уведомлял сотрудников МВД о подтверждении своего проживания в России.

Кроме того, расширился список категорий граждан, которые могут получить РВП без квоты, утверждаемой правительством РФ.

Ранее граждане всего шести категорий могли получить РВП без квоты. Теперь же разрешение может быть выдано всем, кто имеет право на получение вида на жительство без РВП.

К новым категориям тех, кто может получить РВП без квот, относятся иностранцы, в числе которых украинцы или лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории России.

В новую редакцию закона также были добавлены специалисты, проживавшие на территории стран, входивших ранее в СССР, получившие образование в российском государственном вузе, супруги граждан РФ, если они совместно проживают в России, и другие категории лиц.

При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче РВП сократился с шести месяцев до четырёх.

Намерены двигаться дальше

Член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT подчеркнул, что принятие закона — шаг в правильном направлении.

«Этот закон явно улучшает положение сразу нескольких категорий наших соотечественников», — отметил депутат.

По его словам, закон мог бы быть «гораздо более широким».

«Но я считаю, что это преодолимо, если мы хотим идти дальше. А мы намерены двигаться дальше с началом новой осенней сессии в Госдуме», — добавил Затулин.

По словам депутата, положение переселенцев и беженцев с Украины, несмотря на ряд принятых мер, остаётся самой острой проблемой в российской миграционной сфере.

«По нашим данным, примерно половина этих переселенцев до сих пор остаётся в России без какого-либо статуса, будь то РВП или ВНЖ, — комментирует Затулин. — Они обязаны через 90 дней после приезда в РФ покидать территорию страны. Для жителей Украины, на мой взгляд, это излишнее требование, которое ставит этих людей в неудобное положение. Многим из них банально некуда возвращаться. Они вынуждены нарушать российское законодательство и оставаться в РФ после истечения сроков пребывания. Когда это происходит, над ними нависает угроза депортации».

Как рассказал Затулин, количество людей, оказавшихся в такой ситуации, может составлять несколько сотен тысяч. По его мнению, решение проблемы может заключаться в амнистии миграционных нарушителей, а впоследствии — в отмене сроков пребывания на территории РФ для граждан Украины.

«Эта категория граждан находится под угрозой постоянного преследования со стороны наших правоохранительных органов. Пусть они отмечаются в органах МВД, однако требовать от них покидать Россию по истечении сроков пребывания, на мой взгляд, чрезмерная мера. Мы будем продолжать снимать излишние надуманные бюрократические препятствия для наших соотечественников», — заключил он.

Поправки, внесённые в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», были подготовлены комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся в прошлом году.

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