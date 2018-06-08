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38-летняя беженка из Сирии, гражданка Украины Ирина Баракат уже не первый год находится на лечении в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Женщина уехала в Сирию из Украины вслед за мужем, родила там детей и стала работать учительницей. Но однажды в школу попал снаряд, и Ирина, прикрыв собой детей, оказалась сильно ранена. Ей удалось попасть на лечение в Санкт-Петербург через авиабазу в Хмеймиме. Два года Баракат пыталась получить российское гражданство, однако тщетно. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после обращения к Владимиру Путину.

Надеялась, но не верила

Вопрос Ирины Баракат прозвучал в ходе прямой линии с президентом 7 июня. В своем обращении женщина вкратце описала своё положение и попросила помощи.

«Владимир Владимирович, я два года не видела уже своих детей и мужа, — сказала главе государства Баракат. — Они очень скучают по мне, а я по ним. Приехать сюда они не могут, так как являются гражданами Сирии. А я — гражданка Украины. Я не могу их пригласить в Россию. Я вас очень прошу, помогите мне воссоединиться с семьей. Помогите мне получить российское гражданство».

Владимир Путин отметил, что ей непременно будет оказана помощь.

«Безусловно, такие люди, как вы, нуждаются в поддержке и получат её в том объёме, который нужен, для того чтобы жизнь в вашей семье сложилась счастливо. Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чём вы меня просите. Это в компетенции президента Российской Федерации — предоставление гражданства. Вы его получите», — сказал Путин.

Баракат говорит, что до последнего не верила, что будет разговаривать с президентом.

© RT

«Эмоции зашкаливают, до сих пор не верится, что смогла дозвониться,— рассказывает RT Баракат. — Президента только по телевизору видим, а тут поговорили. Было очень волнительно. И даже не из-за того, что столько зрителей смотрят, а из-за того, что с ним лично общалась. Очень давно уважаю его и люблю, поэтому волновалась».

По словам женщины, после прямой линии её стали поздравлять как близкие, так и едва знакомые люди.

«Поздравления от друзей и родственников пошли буквально сразу, как все случилось, — рассказывает Баракат. — Даже соседи по палате поздравляли. Муж очень рад. В прошлом году мы пытались сделать ему и детям приглашения, но это оказалось очень сложно. Не помогли даже справки по моей болезни. А тут я говорю — всё, приедешь, сам Владимир Владимирович сказал. Он отвечает: «Не верю», а я говорю: «Да я сама не верю».

В режиме ожидания

Как рассказала Баракат RT, едва состоялся разговор с Владимиром Путиным, как чиновники тут же взялись за решение её проблем.

«Со мной сразу же вышли на связь чиновники из ФМС и сказали, что всё получится скорейшим образом, — рассказала Ирина Баракат. — Также пообещали решить вопрос с переездом. Там есть свои трудности: мужу нужно найти себе замену на работе, детям решить проблему со школой. Но, думаю, к концу месяца мы уже сможем быть вместе».

По словам женщины, с протезами вопрос тоже решился: к больной уже приходили медики, осмотрели её и сказали, что скоро изготовят всё необходимое. Что касается семьи Баракат — супруга и трёх детей в Сирии — то они с нетерпением ждут возможности оказаться в России.

© RT

«Мой супруг здесь будет работать по специальности: он химик-фармацевт, провизор, — рассказывает Баракат. — Он очень хороший специалист и в Сирии. Даже иногда выполняет обязанности врача: выслушивает жалобы пациентов, которым нужно помочь, и назначает лекарства. Он считает это своим призванием. Говорит: я могу в России хоть обувью торговать, но я хочу помогать людям».

Дети Баракат ждут переезда, раньше они никогда не были в России.

История со счастливым концом

Ирина Баракат родилась в Одессе, в 1999 году вышла замуж за фармацевта Ахмеда из Сирии, а в 2003 году уехала жить вместе с ним в Алеппо. У Ирины трое детей: старший сын Радван, средний Амир и младшая дочь Анжелика. По словам женщины, родители были против её брака с сирийцем.

«Я с ним познакомилась в 1998 году через подругу, у неё муж иорданец, а Ахмед к ним в гости заехал. У нас и вспыхнул роман, — рассказывает Ирина. — Нас с Ахмедом звали Ромео и Джульеттой — обе наши семьи были против этого брака. Ахмед в Одессе на фармацевта учился в Мечниковском институте на первом курсе. Поставил своим родителям ультиматум: сказал, что бросит учёбу, если они не дадут добро на свадьбу. В 1999-м мы в итоге поженились, а в 2002 году родился первенец. В 2003-м мы уже переехали в Сирию».

В Сирии Ирина занималась воспитанием детей, но когда в стране началась гражданская война, устроилась работать в украинское консульство. Ей удалось помочь сотням семей покинуть охваченный огнём регион.

В 2015 году консульство пришлось закрыть, и женщина стала работать преподавателем балета, рисования и русского языка в частной школе.

Параллельно Ирина помогала российским военным в общении с местными жителями: переводила, распределяла гуманитарную помощь в Центре по примирению враждующих сторон и иногда даже помогала делать репортажи. Когда случилась трагедия, женщине тоже помогли — отправили на лечение в Россию.

16 июня 2016 года, когда Ирина вместе с детьми была в гостях у родителей мужа, боевики бросили в их дом газовый баллон.

Женщина успела прикрыть собой старшего сына и дочь, однако свекровь и свёкор погибли, а сама она получила тяжелейшие ранения. Средний сын находился в другой комнате и не пострадал.

«Когда открыла глаза, у меня были сломаны два пальца, обожжена кисть и сломана нога, — вспоминает Ирина. — Я спросила детей, всё ли с ними в порядке, они сказали, что да. Я увидела, что свёкор лежит — он не дышал. Я старшему сыну сказала увести сестру. Он встал, взял её за руку, споткнулся и понял, что у него тоже нога сломана».

Российским военным врачам удалось спасти левую ногу Ирины, но правая нога и кисть правой руки пришлось ампутировать.