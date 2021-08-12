МВД посодействовало крымчанке в оформлении российского гражданства после запроса RT

Героине публикации RT из Ялты, 30-летней Алисе Сидоровой, выдали российский паспорт после её обращения в проект «Не один на один». Несколько лет девушка, родившаяся в Крыму, не могла доказать чиновникам своё право оформить гражданство в упрощённом порядке. У Алисы не принимали документы, так как в 2014 году она была прописана в Одессе, куда уехала на время учёбы в университете. После запроса RT в МВД с девушкой связались представители миграционного ведомства. Она смогла подать документы, а на днях ей вручили паспорт.

© Фото из личного архива

Коренная крымчанка Алиса Сидорова, о которой ранее писал RT, получила российский паспорт. По словам девушки, гражданкой РФ она стала ещё весной.

«Хотела ещё раз поблагодарить за содействие! — говорит Алиса. — После вашего запроса у нас навели порядок. В марте я принесла присягу и стала гражданкой РФ».

Однако паспорт девушке вручили только недавно.

«После присяги нам выдали памятки, в которых была контактная информация, куда обращаться за паспортом, но как оказалось, неправильная. Пришлось самой выяснять, как записываться и где», — рассказывает Сидорова.

Она отмечает, что сейчас ей надо постараться как можно быстрее оформить постоянную регистрацию — соответствующий штамп в паспорт нужно проставить в течение семи дней. Если не уложиться в неделю, то, по словам девушки, можно получить штраф. При этом попасть на приём в порядке живой очереди невозможно и необходимо записываться через сайт госуслуг, утверждает Алиса.

«Но чтобы записаться на приём через «Госуслуги», надо прежде подтвердить свою личность, — объясняет Сидорова. — Через Сбербанк я это сделать не могу — в Крыму нет Сбербанка. Для этого я должна пойти в Многофункциональный центр (МФЦ) и отстоять большую очередь. Дело в том, что у нас в Ялте было два таких центра. После потопа один очень сильно пострадал. В итоге по живой очереди теперь не принимают. После того как я подтвержу свою личность на «Госуслугах», мне придётся отстоять ещё одну очередь на регистрацию. Вчера, к примеру, я пыталась попасть на приём, но людей было очень много. Ну да ладно, это уже не такая большая проблема. Главное, что паспорт на руках».

Запутались в справках

Как ранее писал RT, Алиса Сидорова родилась в Ялте. С детства она была прописана вместе с родителями в квартире, которая принадлежит ей на правах долевой собственности. Однако в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, девушка училась в Одессе и была прописана там в квартире отца.

Через некоторое время её отец умер, и девушке пришлось задержаться в городе, чтобы решить вопрос с недвижимостью. В 2017 году она снялась с учёта в Одессе и вернулась в Ялту.

Вместе с тем, пока Алисы не было, её бабушка решила погасить домовую книгу и получить взамен неё справку о регистрации по форме №16. Информацию о внучке в новую справку не внесли. Когда девушка обратилась в миграционное ведомство, чтобы подать документы на паспорт, ей сообщили, что поскольку её нет в справке, то и оснований для подачи документов в упрощённом порядке нет.

При этом, по словам Сидоровой, у неё были справка по форме №9 и домовая книга, но их не приняли во внимание.

Вместо оригинала домовой книги сотрудники миграционного ведомства просили предоставить нотариально заверенную копию. Но нотариусы не заверяют копии уже погашенных домовых книг, так как эти документы считаются недействительными.

Алиса замужем за гражданином РФ, её мать и бабушка тоже граждане России. После того как девушке отказали в выдаче паспорта, она оформила разрешение на временное проживание, а затем обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь ей оформить российское гражданство в упрощённом порядке.

В ответ на запрос RT в МВД пояснили, что Сидорова не получила паспорт вместе с другими жителями Крыма из-за отсутствия у неё в 2014 году постоянной прописки на полуострове.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что девушка имеет основания для подачи заявления о приёме в гражданство в упрощённом порядке как гражданка Украины, не имеющая гражданства другого государства, родившаяся и постоянно проживавшая в Крыму и выехавшая за его пределы до 18 марта 2014 года в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением пп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке».

После запроса RT с Алисой связались представители миграционного ведомства, пригласили её на приём и приняли у неё документы на гражданство, после чего она смогла получить российский паспорт.