У жительницы Крыма приняли документы на гражданство после запроса RT

Уроженка Ялты 30-летняя Алиса Сидорова — коренная крымчанка. После воссоединения полуострова с Россией его жители начали получать гражданство РФ в упрощённом порядке. Однако у Алисы документы на паспорт не приняли, поскольку в 2014 году она была зарегистрирована в Одессе. После запроса RT в МВД у девушки приняли заявление на российское гражданство.

© Фото из личного архива

30-летняя жительница Крыма Алиса Сидорова родилась в Ялте. В этом городе она окончила школу, получила украинский паспорт с отметкой о прописке. Квартира, в которой она проживает с детства, принадлежит ей на правах долевой собственности. Однако этих документов, свидетельствующих о постоянном проживании в Крыму, оказалось недостаточно, чтобы получить российское гражданство в упрощённом порядке, как и другие жители полуострова.

«Чтобы получить паспорт, мне как крымчанке нужно было просто собрать уже имеющиеся на руках документы и заплатить пошлину, — рассказывает RT Алиса. — Я всё это сделала. Но в последний момент мне сказали, что не хватает справки о регистрации по форме №16. У меня была справка из жилищно-эксплуатационной конторы по форме №9 и домовая книга, но их не приняли».

Прописка в Одессе

В 2008 году Алиса выписалась на несколько лет из квартиры в Ялте, так как уехала учиться в Одессу. В этом городе у её отца была своя квартира, в которой он прописал дочь на время учёбы.

Когда отец умер, девушке пришлось задержаться в Одессе, чтобы уладить вопросы с недвижимостью. По словам Сидоровой, оформить в собственность квартиру и продать её удалось лишь в 2017 году. После этого она снялась с учёта в Одессе и вновь зарегистрировалась в Ялте.

Пока Алиса была прописана в Одессе, её бабушка решила погасить домовую книгу и получить взамен неё справку о регистрации по форме №16.

«При Украине некоторые люди гасили домовые книги, чтобы получать справки по форме №16, — объясняет Алиса. — Моя бабушка погасила. Кто-то не стал этого делать, и у них домовая книга является действительным документом. Так как я не была прописана в это время в квартире, меня не внесли в новую справку».

Девушка утверждает, что в миграционном ведомстве не принимают оригинал домовой книги, просят нотариально заверенную копию, но нотариусы не заверяют копию, так как домовая книга была погашена и является недействительным документом.

«Домовую книгу нотариусы отказываются заверять, так как это незаконно, а без справки по форме №16 мои документы не признают, хотя всем очевидно, что я коренная крымчанка», — говорит девушка.

Сейчас Сидорова зарегистрирована и постоянно проживает в Ялте, у неё есть разрешение на временное проживание (РВП), которое она получила на основании того, что состоит в браке с гражданином РФ. Оформить гражданство в упрощённом порядке не получалось, поэтому девушка написала в проект RT «Не один на один» и попросила помощи в решении этой проблемы.

«Я живу в своей квартире, в родном городе, со своей семьёй и при этом у меня всего лишь РВП, — написала Сидорова. — Сейчас мне нужно получать вид на жительство, но почему мне снова нужно что-то доказывать? Неужели мне и другим коренным крымчанам должно быть так сложно получать гражданство и паспорт только потому, что произошли вещи, которые не зависели от нас?»

Звонок в день рождения

RT обратился с запросом в МВД России. Как пояснили в ведомстве, Алиса Сидорова не смогла получить паспорт после воссоединения Крыма с Россией, так как на 18 марта 2014 года не была прописана на территории полуострова.

Согласно ст. 5 Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, — граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Крыма и Севастополя, были признаны гражданами РФ. Кроме тех, кто в течение месяца заявил о своём желании сохранить имеющееся гражданство.

При выдаче российских паспортов крымчанам в документах проставлялась отметка о регистрации по месту жительства с указанием даты регистрации на территории Республики Крым, указанной в национальных паспортах, домовых книгах, поквартирных карточках и карточках регистрации. Так как Сидорова была прописана в Одессе с 2008 по 2017 год, под этот порядок она не подпадает.

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, Сидорова имеет основания для подачи заявления о приёме в гражданство в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением пп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке». Так как она является гражданкой Украины, не имеющей гражданства другого государства, родившейся и постоянно проживавшей в Крыму и выехавшей за его пределы до 18 марта 2014 года.

«В соответствии с данным Указом срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в п. 1 этого Указа, и принятия по ним решений территориальными органами МВД России не должен превышать три месяца. В случае необходимости уточнения обстоятельств, свидетельствующих о наличии предусмотренных пунктами «а» — «в», «е» ч. 1 ст. 16 Федерального закона оснований для отклонения таких заявлений, указанный срок может быть продлён, но не более чем на три месяца», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После запроса RT сотрудники ОВМ УМВД России по городу Ялте позвонили Алисе в день её рождения, 14 декабря, и пригласили на приём, а на следующий день приняли у неё документы на гражданство.

«После вашего запроса мне позвонили, сказали прийти и сразу приняли документы, — радуется девушка. — Ещё и с жилищно-эксплуатационной конторой разобрались, и они нашли другую форму, и с книгой с этой приняли, и копии сами сделали. Как мне повезло, что вы ответили! Это просто что-то волшебное, как подарок на день рождения. Благодарю вас за помощь!»

В ведомстве также добавили, что о принятом по итогу рассмотрения заявления решении Сидорова будет уведомлена МВД по Республике Крым.