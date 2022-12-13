Героиня проекта RT «Не один на один» получила паспорт РФ

Жительница Краснодарского края 42-летняя Людмила Белкина, которой грозила депортация, получила российский паспорт. МВД оказало женщине содействие в рамках проекта RT «Не один на один». Белкина переехала из Узбекистана в Россию в начале 2000-х годов. Оформила российское гражданство, а через несколько лет её паспорт признали недействительным. Длительное время она жила без документов, но после запроса RT в МВД проблема была решена.

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МВД России помогло уроженке Узбекистана 42-летней Людмиле Белкиной, проживающей в Краснодарском крае, получить паспорт РФ. На протяжении пяти лет женщина пыталась доказать своё право на российское гражданство после того, как её паспорт был признан недействительным. Без документа она не могла работать, получать финансовые услуги, приобретать ж/д и авиабилеты.

После обращения в проект «Не один на один» к решению проблемы подключилось Главное управление по вопросам миграции МВД России. Специалисты ведомства провели все необходимые проверки и выдали Белкиной паспорт в кратчайший срок.

«Хочу выразить огромную благодарность вашему телеканалу и всем, кто помог. Я уже и не верила, что когда-нибудь легализую свой документ. В начале июня я направила письмо на сайт RT, со мной быстро связались, и проблема сдвинулась с мёртвой точки. Сразу же мне позвонили из миграционного ведомства. Я предоставила им все свои документы. Через пять месяцев я уже написала заявление на получение российского паспорта. И в течении 7 дней мне выдали документ. Благодарю вас, это счастье быть настоящим гражданином России. Никто не мог помочь мне, а вы меня просто спасли», — говорит Людмила.

Пригрозили депортацией

Людмила Белкина родилась в Ташкенте Узбекской ССР в семье Владимира и Натальи Евстифеевых. Её мать, уроженка Челябинской области, переехала в Узбекистан в 1970-х годах вместе со своими родителями. Вышла замуж за отца Людмилы, который там проживал.

В Ташкенте Людмила получила высшее образование, вышла замуж и родила дочь. В начале 2000-х семья решила переехать жить в Россию, так как в Узбекистане, по словам женщины, было неспокойно.

Людмила вместе с матерью, мужем и дочерью поселились в Москве. Оформив постоянную прописку, они сделали документы. По словам Белкиной, в УВД Басманного района города Москвы ей выдали российский паспорт. В подготовке необходимых бумаг помогал юрист этого же паспортного стола. Получив документ, Людмила сдала экзамены на водительские права, трудоустроилась.

В 2014 году, будучи в разводе, Людмила вместе с дочерью переехала жить в Сочи. Там она познакомилась со своим нынешним мужем. Вместе они построили дом, а затем Людмила случайно в банке узнала, что её паспорт недействителен.

В ГУ МВД России по городу Москве женщине сообщили, что в 2009 году, через пять лет после выдачи документа была проведена проверка, по результатам которой в базе появилась отметка, что паспорт был выдан с нарушением.

К этому времени узбекский паспорт Белкиной был просрочен. Единственный документ, который ей смогли выдать — это справка о том, что теперь она является гражданином без определённого места жительства.

Людмила попыталась решить вопрос через консульство, но там ей посоветовали обращаться в миграционное управление, где тоже помочь не смогли. По словам женщины, из-за наличия штрафов ей и вовсе пригрозили депортацией.

Разъяснения и помощь от МВД

В июне этого года Белкина написала письмо в проект «Не один на один», рассказав о своей проблеме. После запроса RT в МВД, в пресс-службе ведомства подтвердили информацию, что паспорт был выдан необоснованно.

Однако пояснили, что с 14 ноября 2012 года для граждан, оказавшихся в такой ситуации, действует особый порядок урегулирования их правового статуса.

Если у них нет действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, они вправе обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство на основании ст.41.3 п. «д» ч.1, ст. 41.1 Федерального закона от 31 мая 2022 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». При этом проходить дополнительные процедуры получения разрешения на временное проживание и вида на жительство не требуется.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю были направлены соответствующие рекомендации об оказании Белкиной содействия в оформлении паспорта.

По словам Людмилы, с ней связались сотрудники миграционного ведомства, пригласили на приём и разъяснили порядок сбора и подачи документов. От неё требовалось предоставить справку из ЗАГСа о смене фамилии.

В сентябре Людмиле выдали временное удостоверение личности на время рассмотрения заявления о приобретении российского гражданства и через три месяца вручили паспорт РФ.