Уроженка Ташкента пытается решить проблему с изъятым паспортом

Жительница Сочи, 42-летняя Людмила Белкина, переехала из Узбекистана в Россию в начале 2000-х и получила российский паспорт. Год назад у женщины изъяли документ, так как в базе он числился «выданным с нарушением» на основании проверки от 2009 года. Из документов следует, что Белкиной официально выдали паспорт, а затем через пять лет признали его недействительным. При этом на протяжении ещё нескольких лет она получала по документу финансовые услуги и работала. Теперь, по словам женщины, ей грозит депортация, но ехать в Ташкент ей не к кому. Её мать, муж и дочь — граждане РФ. После запроса RT в МВД ведомство направило рекомендации об оказании содействия Белкиной в приобретении российского гражданства.

© Фото из личного архива

Гражданка Узбекистана 42-летняя Людмила Белкина родилась в русской семье в Ташкенте. Её мать Наталья Евстифеева родом из города Усть-Катава Челябинской области. Переехала вместе с родителями в Узбекистан в 1970-х годах. Там же вышла замуж за отца Людмилы — Владимира Евстифеева.

Людмила окончила Ташкентский государственный технический университет, вышла замуж и родила дочь.

По словам Людмилы, в начале 2000-х годов в Ташкенте было неспокойно и семья приняла решение переехать в Россию.

«Вместе с мамой, мужем и дочерью мы поселились в Москве, — рассказывает женщина. — У нас была постоянная прописка, по которой я получила российский паспорт. Документ мне выдали в Басманном районе УВД ЦАО города Москвы. При паспортном столе был юрист, который оказывал содействие при подаче заявления, поэтому я даже не думала о том, на каком основании я получаю документ».

С паспортом на руках Людмила получила водительское удостоверение, официально трудоустроилась.

© Фото из личного архива

«В 2014 году с первым мужем я была уже в разводе, и мы с дочерью вдвоём переехали в Сочи, — продолжает Белкина. — Там я повторно вышла замуж. Мы с мужем построили дом в Адлере, и всё было хорошо. Пять лет назад я обратилась в банк за заменой карты, где мне сообщили, что мой паспорт недействительный».

Узнав об этом, Людмила написала письмо в миграционную службу, а также в администрацию президента РФ.

В ГУ МВД России по городу Москве ей сообщили, что паспорт в базе АС «Российский паспорт» числится как «выданный с нарушением» на основании «заключения проверки обоснованности выдачи паспорта гражданина РФ», утверждённого начальником отдела УФМС России по г. Москве 29 января 2009 года.

То есть женщине официально выдали паспорт, а затем через пять лет признали его недействительным.

По словам Белкиной, там, где ей выдавали паспорт, уже не было паспортного стола и помочь ей не смогли, а только направили в многофункциональный центр «Мои документы». В МФЦ, по словам женщины, у неё забрали паспорт, но затем отдали вместе с листком убытия, так как без документа она бы не смогла вернуться домой в Сочи. Также ей рекомендовали паспорт сдать.

«Мне дали листок, в котором написано, что я бомж, — объясняет Людмила. — Больше из документов у меня ничего нет. Узбекский паспорт просрочен. В консульстве мне сказали решать вопрос в Сочи. Здесь мне говорят, что депортируют, так как у меня много штрафов. Я два раза брала кредиты в банке, которые выплатила ещё в 2015 году. Водительские штрафы у меня, конечно, есть. Один раз машину забирали на штрафстоянку за парковку в неправильном месте, но существенных нарушений нет. Да и депортировать меня некуда. Мать, муж и дочь — граждане РФ, здесь живут».

По словам женщины, без паспорта её не берут на работу, не пускают на вокзал, отказывают в банковском обслуживании.

«Но так же не бывает, чтобы человек просто ходил без всяких документов. Должно же быть хоть что-то», — говорит Людмила.

Пригласили на приём

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь Белкиной в приобретении российского гражданства.

В ведомстве подтвердили, что сведений об оформлении ею разрешительных документов для проживания в России в учётах МВД не содержится, а паспорт был выдан необоснованно.

«В настоящее время для лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации, с 14 ноября 2012 г. действует особый порядок урегулирования их правового статуса на территории России в соответствии с положениями Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — комментируют в пресс-службе МВД. — Учитывая наличие у Белкиной Л.В. гражданства Республики Узбекистан, при условии отсутствия у неё действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, она вправе обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство на основании ст. 41.3 с применением пункта «д» ч. 1 ст. 41.1 названного федерального закона без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство».

Там также отметили, что в ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации об оказании содействия Белкиной в приобретении российского гражданства.

«Со мной созвонились сотрудники миграционного управления, пригласили на приём для получения справки об удостоверении личности, — говорит Людмила. — От меня также требуется справка об изменении фамилии с Евстифеевой на Белкину. Я постараюсь её сделать. При разводе с первым мужем у меня свидетельство о браке забрал суд. Мы сделаем запрос в Узбекистан и будем надеяться, что получим всё побыстрее».