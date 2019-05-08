Девочке-инвалиду из Казахстана и её матери оформили гражданство РФ

16-летней Наташе Долженковой и её матери Елене Мамакиной выдали паспорта РФ. Ранее RT писал об этой девочке, которая на протяжении четырёх лет борется с тяжёлым заболеванием суставов. В Казахстане, где прежде жила семья, не смогли помочь Наташе, и тогда её родители решили обратиться к российским специалистам. В РФ болезнь девочки включена в перечень редких (орфанных) заболеваний, и лекарства от них гражданам страны предоставляются бесплатно. После обращения RT в МВД России семье выделили куратора, который помогал маме Наташи пройти процедуру оформления гражданства в кратчайшие сроки.

Наташа Долженкова

© Фото предоставлено Еленой Мамакиной

Уроженка Казахстана 16-летняя Наташа Долженкова и её мать Елена Мамакина получили российские паспорта.

«Мы получили российские паспорта, спасибо вам огромное. Спасибо, что помогали. Дай бог здоровья вам и вашим родным и близким людям. Сейчас решаем вопрос с лекарством на уровне закона РФ», — рассказала RT Елена.

Она также отметила, что состояние здоровья Наташи на данный момент стабильное, анализы крови в пределах нормы. В ближайшее время девочка ляжет в больницу на обследование, так как ей необходимо проверить внутренние органы.

«Могу сказать, что препарат «Канакинумаб» спас Наташе жизнь», — сказала Елена.

Наташа родилась в 2002 году в Казахстане, в городе Костанай. В 10 лет она переболела гнойной ангиной, которая дала осложнение на суставы. В 2015 году врачи города поставили ей диагноз — ювенильный идиопатический артрит в системном варианте. Это болезнь суставов, провоцирующая лихорадку, сыпь и опухоль конечностей.

Ребёнка пытались лечить в Казахстане, но безуспешно. Тогда Елена приняла решение показать дочь российским врачам, тем более что в России диагноз Наташи входит в перечень редких (орфанных) заболеваний, по которым медицинская помощь оказывается бесплатно.

В Научно-исследовательском институте ревматологии имени В.А. Насоновой Наташе назначили препарат «Энбрел», но он ей не подошёл — случился отёк Квинке, и девочку перевели в реанимацию. Тогда врачи предложили Елене применить препарат «Тофацитиниб». Он не был испробован на детях, поэтому результат лечения предсказать никто не мог. От безысходности Елена согласилась. Однако лекарство вызвало ещё более негативные последствия — суставные опухоли и лихорадку.

Последняя надежда была на дорогостоящее лекарство под названием «Канакинумаб». Стоимость курса на полгода составляла четыре миллиона рублей. Таких денег у семьи не было. Однако нашёлся неравнодушный человек, пожелавший остаться неизвестным, который, узнав о проблеме Наташи, оплатил лекарство на первые полгода, а затем и ещё на полгода. Теперь, после получения российского гражданства, лечение и все необходимые лекарства Наташа будет получать бесплатно.

Гражданство в упрощённом порядке

Как ранее рассказывала RT Елена, переезд из Казахстана в Россию они с мужем планировали давно, так как семья русскоязычная и все их родственники жили в России. Однако с течением болезни Наташи матери было некогда обращаться в миграционную службу. Ухудшение её состояния вынудило семью в срочном порядке приехать в РФ на лечение.

© Фото предоставлено Еленой Мамакиной

После запроса RT Главное управление по вопросам миграции МВД РФ взяло на контроль процесс оформления гражданства для Наташи и Елены. Семье назначили куратора, который помогал в оформлении документов и разъяснял порядок действий.

Учитывая обстоятельства и угрозу жизни ребёнка, было принято решение выдать семье российские паспорта в упрощённом порядке. К началу учебного года Наташе и её маме оформили разрешение на временное проживание (РВП), что позволило девочке продолжить обучение в российской школе. Затем семья начала процесс оформления ВНЖ.

Для получения этого документа потребовалась справка из посольства Казахстана о выходе из гражданства. Елена подала соответствующее заявление в ноябре прошлого года.

Ближайшее заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Казахстан должно было состояться в декабре. Однако Елену предупредили о риске переноса рассмотрения её заявки на следующее заседание — в июне 2019 года. Другими словами, процесс получения ВНЖ мог затянуться на полгода.

При этом Наташе требовалось постоянное лечение препаратом, курс которого заканчивался в январе. Елена написала ходатайство с просьбой рассмотреть документы в срочном порядке из-за болезни дочери.

В свою очередь, благотворитель, оплативший лекарство, пожертвовал средства на второй курс лечения, чтобы Наташа была обеспечена жизненно важным препаратом вне зависимости от решения комиссии.

RT написал запрос в посольство Казахстана с просьбой оказать содействие семье Наташи и выдать справку в кратчайшие сроки. Документы были рассмотрены в приоритетном порядке, и 14 декабря Елена Мамакина получила справку о выходе из гражданства для оформления ВНЖ.

25 декабря семья подала документы на оформление гражданства. После всех необходимых проверок Наташа и её мама стали гражданами России.