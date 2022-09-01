Обучение водителей, борьба с «чёрными риелторами» и питание детей-инвалидов: какие изменения ожидают россиян в сентябре

С 1 сентября начинают действовать новые программы обучения будущих водителей. Меняется порядок выбора управляющих компаний: для этого теперь потребуется более 50% голосов собственников помещений. В школах устанавливается единый стандарт церемонии поднятия флага, а детей-инвалидов обеспечат двухразовым питанием, даже если они не посещают учебное заведение очно. Также вступает в силу закон, направленный на борьбу с «чёрными риелторами». Об этих и других нововведениях сентября — в материале RT.

Флаг и гимн в школах

С 1 сентября церемония поднятия государственного флага в школах будет проводиться по единому стандарту.

Напомним, что в апреле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому нацсимволику для школ закупят за счёт средств нацпроекта «Образование».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что практика поднятия флага «способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения».

Охрана труда

С 1 сентября вступит в силу новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда. Изменения коснутся порядка обучения, правил расследования несчастных случаев на производстве, а также новых норм выдачи молока и равноценных продуктов.

Видов обучения по охране труда теперь будет пять, среди них — основы оказания первой помощи и использование средств индивидуальной защиты.

Также изменится срок, который даётся на изучение норм охраны труда. Прежний порядок отводил на это месяц, теперь на этот процесс можно потратить до 60 дней.

Программы обучения водителей

Начинают действовать новые примерные программы обучения будущих водителей.

В частности, при обучении на категорию B (легковые автомобили) увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице. Теперь на «площадку» будут отводить 18 часов (ранее 24 часа), а на город — 38 (ранее 32 часа).

Также вводятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, имеющим права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращённой программе.

Персональные данные сотрудников

С начала месяца работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении обрабатывать личные сведения сотрудников компании, данные для оформления одноразовых пропусков, а также сведения, на законных основаниях принадлежащие контрагентам, если они нужны для заключения с ними новых соглашений.

Также теперь гражданам не смогут отказать в услугах в случае нежелания делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина своё полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»

С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться электронными кадровыми документами через «Госуслуги».

Решение о введении электронного документооборота принимает работодатель, для этого может использоваться платформа «Работа в России» или собственная информационная система электронного кадрового документооборота. Также работодатель определяет перечень документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.

Дополнительная защита потребителей

С 1 сентября признаются ничтожными и не применяются судами условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом.

Речь идёт о предоставлении продавцу права на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий, ситуации, когда покупка одних товаров (работ, услуг) обусловливается обязательным приобретением других, а также об оказании дополнительных услуг за плату без получения согласия.

Административная ответственность за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств

Вводится штраф для юридических лиц за «неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством» о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

Также денежное наказание предусмотрено документом и за совершение в их интересах «сделок или финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, полученными заведомо преступным путём».

Штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Единый реестр доноров костного мозга

1 сентября вступает в силу единый реестр доноров костного мозга. При этом добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

«Важно, что закон расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья», — указывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов в школах

Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не посещают их, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.

«Из 17 млн российских школьников более 700 тыс. — дети с ограниченными возможностями здоровья. Около 95 тыс. из них проходят обучение на дому. Сейчас порядок реализации права на питание детей с ОВЗ, проживающих в образовательных организациях — детских домах, интернатах, — регламентирован в достаточной степени. С детьми, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, ситуация другая», — объясняла суть нововведений заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Изменение интернет-рекламы

С 1 сентября вся таргетированная, контекстная и медийная интернет-реклама, которая показывается на территории России, должна иметь маркировку. Речь идёт о соответствующей пометке «реклама». Нововведения касаются всех участников рынка: рекламодателей, посредников, владельцев площадок. При этом они будут обязаны передавать в единую систему учёта сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

К тому же к иностранному лицу могут применяться меры понуждения, если им не будет предоставлена информация о рекламе, демонстрируемой на территории РФ.

ЕИС «Электронная путёвка»

1 сентября начинает действие единая информационная система «Электронная путёвка». Туроператор обязан передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта.

Вместе с тем граждане смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты собственных прав.

Изменение порядка выбора управляющих компаний

С начала месяца собственники помещений в многоквартирных домах смогут выбрать управляющую организацию, если «за» будет более чем 50% от общего числа всех голосов в доме.

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Ранее подобное решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений (25% + 1 голос).

«Таким образом, у абсолютного большинства собственников появится возможность прийти к согласию в выборе управляющей организации и принять соответствующее решение, что исключит потенциальные конфликтные ситуации, а также значительно затруднит фальсификации и подкуп», — говорилось в пояснительной записке к закону.

Борьба с микродолями в квартирах

Вступает в силу закон, направленный на борьбу с «резиновыми» квартирами и защиту граждан от «чёрных риелторов» и мошеннических сделок. Теперь в перерасчёте на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника.

При этом суд сможет изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

«Принятие закона разрешит давнюю проблему, позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жильё», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.