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В «ИНКОМ-Недвижимости» рассказали о трендах рынка ипотечного кредитования

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Заместитель руководителя службы ипотечного кредитования «ИНКОМ-Недвижимости» Елена Санникова рассказала о ситуации на рынке ипотечного кредитования в России.
В «ИНКОМ-Недвижимости» рассказали о трендах рынка ипотечного кредитования
  • РИА Новости

«Сегодняшний тренд на ипотечном рынке — субсидированная ставка от 0,01% на покупку строящегося жилья. Платежи по кредиту минимальны. Программы кредитования под такую низкую ставку разрабатываются и реализовываются совместно застройщиками и банками», — заявила она в разговоре с Life.ru.

По её словам, снижение ключевой ставки ЦБ за последние два месяца повлияло на рынок кредитования. Получение ипотеки становится более доступным: банки снижают ставки, требования к рассмотрению заявок на кредитование смягчаются, в том числе в отношении размера первоначального взноса.

«Программа субсидирования ставок на покупку строящегося жилья позволяет при минимальных выплатах приобрести новую, современную и комфортную квартиру», — резюмировала специалист.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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