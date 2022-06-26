«Нет прямых зарубежных аналогов»: эксперт — о российской разработке для автоматического поиска парковки

Пензенские программисты разработали автоматизированную систему городского паркинга на основе компьютерного зрения, которая может заменить шлагбаумы, ограждения, паркоматы и другое оборудование для организации платных парковок и в несколько раз сэкономить время водителей, потраченное на поиск места. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве Архипелаг 2022. В интервью RT лидер проекта Ирина Муравьёва рассказала подробности разработки.

— Как пришла идея данного проекта и на что направлено его создание?

— Почти треть проблем с городским трафиком связана с тем, что водители ищут парковочные места. В то же время из-за заторов на 30% растёт среднее время перемещения автомобиля в городе. Проект призван решить эти проблемы, а также сократить количество нарушений ПДД в части парковки, убрать хаотичную парковку и улучшить внешний облик города.

— Как работают «Умные парковки»?

— «Умные парковки» работают так: водитель в личном кабинете может посмотреть, где поблизости есть свободные места и сколько их, сколько стоит парковка в час. Когда он заезжает на стоянку, камера фиксирует его номерной знак и отправляет на сервер информацию о начале парковочной сессии. С этого момента сессия становится активной. Стоимость парковки отражается в личном кабинете водителя после завершения сессии.

Также по теме Депутат ГД Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления...

— Как можно оплатить такую парковку и какова стоимость данной услуги?

— Оплатить парковку автовладелец сможет через мобильное приложение, по SMS или по специальным абонементам. Систему можно интегрировать с порталом «Госуслуг» для проведения платежей. Если оплата не поступит в срок, который указан в приложении, то информация о нарушении фиксируется в модуле штрафов. Водитель получает уведомление о штрафе через систему ГИБДД. Систему уже протестировали в Пензенской области. 98% парковочных сессий были проведены корректно.

— Может ли система распознавать транспортные средства?

— Система может распознавать транспортные средства, классифицировать транспортные средства: легковые, грузовые ТС, мотоциклы, автобусы, велосипеды. Также она может определять направление движения и рассчитывать автотрафик — количество автомашин в отслеживаемой точке за единицу времени. Отслеживание этого параметра позволяет собирать точную аналитику, чтобы увеличить эффективность принимаемых решений для города. Например, перенастраивать светофоры, внедрять дорожные знаки и др. Для бизнеса такая аналитика позволяет рассчитать экономическую эффективность территориального расположения с минимальной погрешностью.

— Из чего состоит система? Каковы особенности «Умной парковки»?

— Система состоит из модуля контроля парковочного пространства, модуля интеграции с парковочным оборудованием, модуля интеграции с платёжными системами, автоматизированного рабочего места оператора парковки. Также в неё входит личный кабинет водителя, модуль штрафов, управления тарифами и учёта парковок.

Разработано программное обеспечение — детектор автомобильного трафика, работающий на основе технологии компьютерного зрения и машинного обучения.

Оно умеет распознавать виды транспорта и направления движения, собирать точную аналитику и анализировать трафик: рассчитывать загрузку дорог и прогнозировать заторы, чтобы интегрироваться со светофорами в рамках интеллектуальных транспортных систем.

— В чём преимущество новой системы для самих водителей?

— Для водителей система упростит поиск мест и снизит время, потраченное на парковку. Сейчас только 12% водителей сразу находят свободное пространство, остальные тратят 15-20 минут на поиск парковки. После внедрения автоматизированного паркинга количество минут уменьшится до пяти благодаря возможности отслеживать и бронировать парковочные места. Компаниям проект позволит сэкономить на покупке парковочного оборудования.

— Когда можно говорить о появлении «умных парковок» на территории страны?

— Проект «Умные парковки» участвует в акселераторе Архипелаг 2022, чтобы найти инвесторов, усилить команду продуктовыми менеджерами и получить грант на развитие проекта. Сроки запуска проекта на рынке станут известны после интенсива.

Словосочетание «городские парковки» уходит в прошлое. Их вытесняет желание людей жить в красивых и зелёных городах, где нет заборов и шлагбаумов, пробок и автомобилей на газонах. Поэтому наше инновационное решение по «умным парковкам» ожидаемо и востребовано сегодня, и приятно, что этому технологичному решению сегодня нет прямых зарубежных аналогов. Внедряя проект в своих городах, мы «причиняем добро своим горожанам» и демонстрируем инновационность в городской среде.