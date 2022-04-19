Депутат ГД Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
Депутат ГД Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки
  • globallookpress.com
  • © Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Как объяснил парламентарий, часто добросовестный автовладелец, который не успел вовремя оплатить парковку по каким-то обстоятельствам, согласно закону, становится правонарушителем и обязан заплатить внушительный штраф.

Надо отметить, что, например, в Москве и Санкт-Петербурге размер такого штрафа имеет увеличенный коэффициент и больно бьёт по карману рядового гражданина, подчеркнул Милонов.

«В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, такое нововведение избавит автовладельцев от ежедневного «парковочного» стресса и страха получить штраф, поспособствует увеличению денежных поступлений и сделает пользование городскими парковками более удобным.

В настоящее время, согласно правилам, водитель обязан оплатить стоянку автомобиля на городской парковке в течение пяти минут.

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