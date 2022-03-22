Депутат ГД Сухарев предложил погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан. Копия письма на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Сухарев предложил погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время ведёт работу по разработке проекта амнистии в отношении граждан России, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

В условиях нынешней экономической ситуации и на фоне санкций освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой, отметил парламентарий.

Проектом постановления об амнистии, как он уточнил, предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность.

При этом амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто совершил правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас оказать содействие в предоставлении информации о текущем совокупном объёме обременения граждан Российской Федерации по штрафам за нарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ (за исключением ст. 12.8 и 12.26)», — говорится в обращении.

Ранее в России предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от автомобиля.

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