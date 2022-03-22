Депутат ГД Сухарев предложил погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан. Копия письма на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время ведёт работу по разработке проекта амнистии в отношении граждан России, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

В условиях нынешней экономической ситуации и на фоне санкций освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой, отметил парламентарий.

Проектом постановления об амнистии, как он уточнил, предлагается освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность.

При этом амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто совершил правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас оказать содействие в предоставлении информации о текущем совокупном объёме обременения граждан Российской Федерации по штрафам за нарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ (за исключением ст. 12.8 и 12.26)», — говорится в обращении.

Ранее в России предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от автомобиля.