В России предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от автомобиля
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Как объяснил Крупник, чем более тяжёлый и укомплектованный у владельца автомобиль, тем более серьёзные последствия могут возникнуть в случае ДТП.
По его мнению, тенденция по увеличению санкций за нарушения ПДД «объективно оправдана и направлена на защиту интересов, жизни и здоровья граждан».
Депутат также заявил, что дифференцированные штрафы смогут «вразумить лихачей» на больших внедорожниках, уверенных в своей неуязвимости.
Собеседник RT пояснил, что примером подобной системы может послужить законодательство России о налогах и сборах, в котором предусмотрено, что для граждан, чей годовой заработок составляет больше 5 млн рублей, размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет не 13%, а 15%.
«В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Михаил Юрьевич, высказать позицию Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации относительно возможности внедрения градации и дифференциации размера штрафов за нарушение правил дорожного движения в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля», — говорится в тексте обращения.
Ранее Крупник предложил дополнить портал «Госуслуги» специальным разделом для жалоб граждан на телефонных мошенников.