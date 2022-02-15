В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить портал «Госуслуги» специальным разделом для жалоб граждан на телефонных мошенников. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
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Как пояснил Крупник, в последние годы в России распространился новый тип преступлений, связанный с телефонным мошенничеством.

Он добавил, что злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банков, работников «служб безопасности», правоохранителей и незаконно получают доступ к банковским счетам или провоцируют граждан совершить перевод своих сбережений на счета преступников.

Собеседник RT подчеркнул, что современные вызовы должны соответствовать современным решениям, которые предпринимает государство.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, этот раздел «станет опорой» в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и иных правоохранительных органов.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал в беседе с RT, с какими видами мошенничества можно столкнуться при снятии денег с карты в банкомате.

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