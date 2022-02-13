Специалист Власов дал советы по безопасному снятию денег в банкомате
- Legion-Media
По его словам, число таких мошенничеств снизилось, потому что люди стали гораздо реже снимать деньги в банкомате, используя в основном онлайн-платежи.
«Не крутите карточку. Если вы стоите в очереди и крутите карточку, а кто-то осуществляет скрытое видеонаблюдение, то у него в руках оказываются все ваши данные: правильное написание вашей фамилии, три секретные цифры. Соответственно, подойдя за вами, можно узнать пин-код, и обладая минимальным набором технологических навыков, выпустить «обманку», которой потом можно будет пользоваться», — рассказал Власов.
Он также посоветовал обязательно прикрывать клавиатуру рукой при наборе пин-кода.
Кроме того, специалист порекомендовал не вставлять карту в банкомат при незавершённой операции.
«Подходите только к тому банкомату, где горит основная заставка. Иногда кто-то оставляет карту на клавиатуре, нельзя брать её», — заявил эксперт.
Ранее специалисты по кибербезопасности предупредили о росте активности мошенников в период ОИ-2022.