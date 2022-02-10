Специалисты по кибербезопасности предупредили о росте активности мошенников в период ОИ-2022

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В ИБ-компании Group-IB заявили, что порядка 140 ресурсов под видом прямых трансляций зимних Олимпийских игр в Пекине перенаправляют пользователей на мошеннические и фишинговые сайты.
Специалисты по кибербезопасности предупредили о росте активности мошенников в период ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что злоумышленники разместили анонсы нелегальных трансляций на взломанных страницах разных сайтов. Большая часть опасных ресурсов уже заблокирована. Всего в схеме могло быть потенциально задействовано 289 сайтов.

Крупнейшей сетью эксперты назвали Kinohoot, в которую входит более 100 ресурсов.

На таких сайтах посетителю предлагают участие в розыгрыше бесплатного доступа к трансляциям, а после «выигрыша» — осуществить перевод средств мошенникам.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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