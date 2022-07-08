Совет Федерации поддержал закон о создании в России аналога App Store

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Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.
Совет Федерации поддержал закон о создании в России аналога App Store
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учётом основных принципов, утверждаемых Минцифры.

В мае сообщалось, что VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore.

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