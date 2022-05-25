VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore

Российская компания VK совместно с Министерством цифровых технологий России запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию российского магазина приложений», — говорится в заявлении.

Сейчас в магазине доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы.

«В бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK», — уточнили в министерстве.

Ранее глава VK Владимир Кириенко заявил, что Минцифры России и компания запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая.