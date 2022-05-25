VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore
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Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию российского магазина приложений», — говорится в заявлении.
Сейчас в магазине доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы.
«В бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK», — уточнили в министерстве.
Ранее глава VK Владимир Кириенко заявил, что Минцифры России и компания запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая.