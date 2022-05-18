Минцифры России и VK запустят бета-версию RuStore 25 мая

Глава VK Владимир Кириенко заявил, что Минцифры России и компания запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая», — заявил Кириенко.

Отмечается, что магазин приложений RuStore будет доступен для зарубежных разработчиков.

«Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках. Нам важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — добавил глава VK.

16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. В нём уже представлено более тысячи программ.