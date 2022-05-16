Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», — заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Уточняется, что на данный момент из маркетплейса можно скачать более тысячи приложений, среди которых «Альфа-банк», «Rutube», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и многие другие.
Он добавил, что создатели также запустили регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России.