Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. Отмечается, что в нём уже представлено более тысячи программ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», — заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Уточняется, что на данный момент из маркетплейса можно скачать более тысячи приложений, среди которых «Альфа-банк», «Rutube», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и многие другие.

Он добавил, что создатели также запустили регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России.