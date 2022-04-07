Мишустин: App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, в связи с этим необходимо сделать свой интернет-магазин.
Мишустин: App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России
  • globallookpress.com
  • © Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com

Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом в Госдуме.

«Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — отметил глава правительства.

Он также обратился к работникам IT-сферы с призывом «сделать свою экосистему». По словам Мишустина, в России есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать.

Также он заявил, что российский интернет-магазин приложений на платформе Android должен заработать к лету 2022 года.

Также Мишустин заявил, что правительство против признания криптовалют средством расчёта в России.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах запустить первый маркетплейс российского программного обеспечения.

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