Мишустин: правительство против признания криптовалют средством расчёта в России

Российское правительство выступает против признания криптовалют в качестве средства расчёта в России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы против признания криптовалюты средствами для расчётов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка», — сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, над регулированием криптовалют необходимо работать, чтобы учесть в законодательстве все характеризующие криптовалюты элементы.

Также Мишустин заявил, что объём средств на криптокошельках россиян, по некоторым данным, может превышать 10 трлн рублей.

7 апреля «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщили, что власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом.