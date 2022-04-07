Мишустин: правительство против признания криптовалют средством расчёта в России

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Российское правительство выступает против признания криптовалют в качестве средства расчёта в России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Мишустин: правительство против признания криптовалют средством расчёта в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы против признания криптовалюты средствами для расчётов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка», — сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, над регулированием криптовалют необходимо работать, чтобы учесть в законодательстве все характеризующие криптовалюты элементы.

Также Мишустин заявил, что объём средств на криптокошельках россиян, по некоторым данным, может превышать 10 трлн рублей.

7 апреля «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщили, что власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом.

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