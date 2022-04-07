Мишустин: объём средств на криптокошельках россиян может превышать 10 трлн рублей
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Об этом премьер заявил в ходе выступления с отчётом в Госдуме.
«Мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 млн молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, десяток триллионов рублей», — сказал он.
Ранее Минпромторг России предложил на законодательном уровне обязать в приоритетном порядке использовать российское оборудование для майнинга криптовалюты на территории России.