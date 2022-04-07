Мишустин: объём средств на криптокошельках россиян может превышать 10 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём средств на криптокошельках россиян, по некоторым данным, может превышать 10 трлн рублей.

Об этом премьер заявил в ходе выступления с отчётом в Госдуме.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 млн молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, десяток триллионов рублей», — сказал он.

Ранее Минпромторг России предложил на законодательном уровне обязать в приоритетном порядке использовать российское оборудование для майнинга криптовалюты на территории России.