Минпромторг предложил обязать использовать российское оборудование для майнинга

Минпромторг России предложил на законодательном уровне обязать в приоритетном порядке использовать российское оборудование для майнинга криптовалюты на территории России.

«Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства («добычи») на территории России криптовалютных активов», — цитирует РИА Новости ответ главы министерства Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

Отмечается, что ведомство участвует в подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на регламентирование организации выпуска и выпуск криптовалют в РФ в «дорожную карту» о регулировании деятельности P2P-платформ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.

Обвиняемого задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн рублей наличными.