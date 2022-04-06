В ЦБ России назвали криптовалюты финансовой пирамидой
«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — цитирует РИА Новости документ.
Отмечается, что распространённость мошенничества в торговле криптовалютами может стать причиной потери гражданами части сбережений.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.
Обвиняемого задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн рублей наличными.