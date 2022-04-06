В ЦБ России назвали криптовалюты финансовой пирамидой

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Легализация оборота криптовалют может создать условия для обширного роста инвестиций людей в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что распространённость мошенничества в торговле криптовалютами может стать причиной потери гражданами части сбережений.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.

Обвиняемого задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн рублей наличными. 

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