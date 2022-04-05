Российский суд постановил арестовать украденную криптовалюту эфириум

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Районный суд Санкт-Петербурга разрешил арестовать украденную, по версии следствия, криптовалюту эфириум.
Российский суд постановил арестовать украденную криптовалюту эфириум
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«Суд разрешил следователю наложение ареста на эфириум, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты», — сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Согласно материалам дела, потерпевший в 2017 году купил 7 тыс. эфириумов, что по нынешнему курсу составляет около 2 млрд рублей. Злоумышленник взломал кошелёк владельца средств и перевёл их себе.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено дело по двум статьям УК.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.

Обвиняемого задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн рублей наличными. 

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