В России возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«В производстве следователей... находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России. В результате проведённых совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи», — сказала Волк.

По версии следствия, злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом. Благодаря своему положению он вывел часть денег и присвоил.

Мужчину задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей.

«Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.