«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом

Власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отмечается, что законопроект также предполагает обязательную отчётность в Федеральной налоговой службе об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

По словам Аксакова, принятие поправок в Налоговый кодекс России ожидается до конца весенней сессии Госдумы.

Ранее стало известно о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.

В ЦБ предупреждали, что легализация оборота криптовалют может создать условия для обширного роста инвестиций людей в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой.