«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом
Отмечается, что законопроект также предполагает обязательную отчётность в Федеральной налоговой службе об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.
По словам Аксакова, принятие поправок в Налоговый кодекс России ожидается до конца весенней сессии Госдумы.
Ранее стало известно о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.
Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.
В ЦБ предупреждали, что легализация оборота криптовалют может создать условия для обширного роста инвестиций людей в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой.