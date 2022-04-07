«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом

Короткая ссылка
Власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отмечается, что законопроект также предполагает обязательную отчётность в Федеральной налоговой службе об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

По словам Аксакова, принятие поправок в Налоговый кодекс России ожидается до конца весенней сессии Госдумы.

Ранее стало известно о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.

В ЦБ предупреждали, что легализация оборота криптовалют может создать условия для обширного роста инвестиций людей в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить