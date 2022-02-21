Минфин России внёс в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России подготовил и внёс... законопроект о регулировании криптовалют», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия изучает опыт других стран по налогообложению криптовалют.

Директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик рассказал об отличиях цифрового рубля от криптовалют.

Также эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах рынка.