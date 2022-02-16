Специалист по финансам Лютик рассказал об отличиях цифрового рубля от криптовалют

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Директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик рассказал об отличиях цифрового рубля от криптовалют.
Специалист по финансам Лютик рассказал об отличиях цифрового рубля от криптовалют
  • РИА Новости

В беседе с ИА REGNUM он отметил, что цифровой рубль нельзя будет майнить, так как единственный эмитент — Центробанк.

В качестве инструмента для инвестиций цифровой рубль ничем не будет отличаться от обычного рубля, так как он равен ему по цене, заявил эксперт.

«Также его не получится использовать для уклонения от налогов или каких-то скрытых переводов», — считает он.

Как добавил Лютик, если использование цифровых рублей для офлайн-расчётов станет популярным, это, возможно, позволит сэкономить на выпуске наличных.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.

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