Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля

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Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора.
Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля
  • РИА Новости

«Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами», — цитирует РИА Новости сообщение.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.

Как считает Голубовский, среди причин введения новой формы денег — уход от использования наличных средств, избавление от поставщиков платёжных услуг, развитие и упрощение цифровых расчётов.

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