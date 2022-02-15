Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля

Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами», — цитирует РИА Новости сообщение.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.

Как считает Голубовский, среди причин введения новой формы денег — уход от использования наличных средств, избавление от поставщиков платёжных услуг, развитие и упрощение цифровых расчётов.