Глава Минфина Силуанов: Россия изучает иностранный опыт налогообложения криптовалют

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Россия изучает опыт других стран по налогообложению криптовалют, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Минфина Силуанов: Россия изучает иностранный опыт налогообложения криптовалют
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«Мы изучаем опыт других стран. Здесь могут быть либо такие вменённые налоги, как это сделано в нашей соседней стране — Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложений в финансовые инструменты», — цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что пока что вопрос налогообложения криптовалют в России находится в стадии обсуждения.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин выступает против запрета майнинга в стране. По его словам, ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение.

Министр также отметил, что Минфин поддерживает позицию ЦБ о необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.

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