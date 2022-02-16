Силуанов заявил о поддержке Минфином идеи ЦБ в части запрета платежей в криптовалюте
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«Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчёты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.