Силуанов заявил о поддержке Минфином идеи ЦБ в части запрета платежей в криптовалюте

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Минфин России поддерживает позицию ЦБ о необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов заявил о поддержке Минфином идеи ЦБ в части запрета платежей в криптовалюте
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«Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчёты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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