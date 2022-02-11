Набиуллина: ЦБ постарается убедить кабмин в своих аргументах по криптовалютам
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Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
«Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и ещё более подробно рассказывать о наших аргументах«», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.
По словам главы Банка России, в ЦБ видят существенные риски в ситуации с криптовалютами.
Также Набиуллина заявила, что подготовленная Минфином концепция регулирования криптовалют не спасает от существующих рисков.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.