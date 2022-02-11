Глава ЦБ Набиуллина: концепция регулирования криптовалют не нивелирует существующие риски
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Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По её словам, Банк России направил свою позицию по концепции Минфина в правительство.
«Основной вывод — что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу», — цитирует Набиуллину ТАСС.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.
Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в позиции Центробанка России по ограничениям на обращение криптовалют в стране есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.