Глава ЦБ Набиуллина: концепция регулирования криптовалют не нивелирует существующие риски

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подготовленная Минфином концепция регулирования криптовалют не спасает от существующих рисков.
Глава ЦБ Набиуллина: концепция регулирования криптовалют не нивелирует существующие риски
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Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По её словам, Банк России направил свою позицию по концепции Минфина в правительство.

«Основной вывод — что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу», — цитирует Набиуллину ТАСС.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. 

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. 

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в позиции Центробанка России по ограничениям на обращение криптовалют в стране есть свои резоны, но часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.

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