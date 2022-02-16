Министр финансов Силуанов выступил за легализацию майнинга в России

Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем всё это ограничивать и запрещать», — цитирует его РИА Новости.

Министр также отметил, что Минфин поддерживает позицию ЦБ о необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.