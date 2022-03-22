Глава Минцифры Шадаев заявил о планах запустить первый маркетплейс российского ПО

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах запустить первый маркетплейс российского программного обеспечения.

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс», — цитирует его РИА Новости.

Шадаев выразил надежду, что в мае удастся запустить первую версию отечественного маркетплейса.

Ранее российское правительство утвердило все предложенные меры поддержки телеком-отрасли, кроме моратория на перенос и демонтаж оборудования связи.