Жозе Моуринью для RT: решающие пенальти в финале ЧМ-2018 достанутся Месси и Роналду

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RT
Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу в России, эксклюзивно для телеканала дал прогноз на заключительный матч турнира: за кубок поборются Португалия и Аргентина.
Жозе Моуринью для RT: решающие пенальти в финале ЧМ-2018 достанутся Месси и Роналду

    Эксклюзивное видео RT с прогнозом Жозе Моуринью на результаты полуфинальных и финального матчей ЧМ-2018 — https://youtu.be/ZktKbUMagvo. Полное видео — https://youtu.be/ibFToeKu-Pk

    Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью считает, что в матче за третье место Бразилия одержит верх над Германией. 

    «А тут — сами понимаете. Это противоестественно. Овертайм, серия пенальти… Пробивать их будут все 11 футболистов из каждой команды. Решающие пенальти достанутся Месси и Роналду. Остальное додумайте сами», — сказал Жозе Моуринью о финальном матче ЧМ между Португалией и Аргентиной.

    Жозе Моуринью, главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед», был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии назвала его лучшим португальским тренером века, а УЕФА включил Моуринью в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году. На протяжении почти десятилетия, с 2003 по 2012 год, Моуринью выигрывал хотя бы один крупный футбольный турнир в год.

    Помимо прогнозов на исход матчей, легендарный тренер Жозе Моуринью будет участвовать в спецвыпусках RT, посвящённых ЧМ-2018, и делиться со зрителями экспертным мнением. 

    Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор и легендарный датский футболист, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель. Также в качестве соведущего на канале RT на испанском выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама. 

    Во время чемпионата мира по футболу RT будет вести прямые эфиры из специальных студий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. Кроме того, RT запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый предстоящему турниру. 

    По вопросам прав на видео обращайтесь в видеоагентство Ruptly (www.ruptly.tv).

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