Синоптик Шувалов рассказал о причинах снега в Москве в мае

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах снега в Москве в мае.

«Произошёл значительный заток холода с севера. Чтобы понять природу появившегося в столице снега, нужно обратить внимание на ход облачности. Утро 4 мая было достаточно безоблачным, а потом начала расти «кучёвка»: кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, затем эти льдинки полетели вниз и стали майским снегом.

Снегопад утром 4 мая был в некоторых округах столицы. Как отметил Шувалов, это не уникальное явление для города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильное похолодание и порывистый ветер.