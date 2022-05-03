Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве 4 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве 4 мая.

Как он рассказал ТАСС, ожидается похолодание на 6—8 °C.

«Погода в мае меняется очень быстро. Уже завтра днём температура резко понизится на 6—8 °C — днём прогнозируется +8...+10 °C. Будет облачно с прояснениями и временами небольшой дождь, местами», — сообщил он.

Также он отметил, что вероятно усиление порывов ветра до 15 м/с.

По его словам, с 5 мая в столицу придут ночные заморозки до -1 °C, а днём ожидается около +10 °C.

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