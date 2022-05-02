Синоптик Синенков рассказал о погоде на курортах юга России

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Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде на курортах юга России.
Синоптик Синенков рассказал о погоде на курортах юга России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в настоящее время в южных регионах относительно прохладно, идут дожди, но через три-пять дней ожидается потепление.

«В общем-то, начало купального сезона по традиции на Черноморском побережье начинается в середине мая. И как раз в середине мая погода там наладится. Днём воздух прогреется до отметки +20 ˚С. Температура воды в море будет уже в пределах +16...+18 ˚С», — сообщил Синенков.

Ранее, как сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге предупредили об усилении ветра во вторник, 3 мая.

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