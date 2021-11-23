Сценарист Кивинов поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей»

Сценарист и писатель Андрей Кивинов поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей».

Об этом сообщает Nation News.

«Все съёмки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Кивинов также отметил, что от написания повестей, сюжеты которых легли в основу некоторых телеработ, он уже отошёл. Теперь писатель сконцентрирован на кино и написании сценариев, передаёт «ПолитЭксперт».

«Улицы разбитых фонарей» выходили с 1998 по 2019 год.

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