Сценарист Кивинов поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Сценарист и писатель Андрей Кивинов поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей».
Сценарист Кивинов поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей»
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Об этом сообщает Nation News.

«Все съёмки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Кивинов также отметил, что от написания повестей, сюжеты которых легли в основу некоторых телеработ, он уже отошёл. Теперь писатель сконцентрирован на кино и написании сценариев, передаёт «ПолитЭксперт».

«Улицы разбитых фонарей» выходили с 1998 по 2019 год.

Ранее актёр, сценарист Вадим Галыгин рассказал о своей роли кандидата в мэры в комедии «Друг на продажу», в которой он сыграл с Мирославой Карпович, Антоном Богдановым, Алиной Алексеевой и Антоном Пампушным.

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